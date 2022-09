Gdzie w UK ceny wina są najniższe? [RANKING]

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z firmy działającej w branży winiarskiej najtańsze wino kupimy w Bournemouth. Przeciętna cena za butelkę kupioną w suerpmarkecie w mieście zlokalizowanym nad kanałem La Manche w południowej części kraju wynosi £5.93.

Badania w tym względzie zostały przeprowadzone na podstawnie analizy danych dostępnych w Numbeo. Ich celem było ustalenie w którym mieście w UK zakup butelki wina jest najtańszy, a w którym pozostaje najdroższy. Co się okazało? Przede wszystkim, ustalono konkretny punkt odniesienia. Średnia cena butelki wina na Wyspie wynosi £7,10. Tak, jak napisaliśmy wyżej, miłośnicy napoju wytwarzanego z winogron mieszkający w Bournemouth, którzy nie lubią przepłacać, znajdują się w najlepszej sytuacji. W mieście zlokalizowanym w hrabstwie Dorset cena za butelkę jest przeciętnie niższa od średniej o ponad jednego funta (dokładnie £1.14) i wynosi £5.93.

W którym brytyjskim mieście zapłacimy najmniej za wino?

Podobnie sytuacja ma się w Derby, Kingston upon Hull, Leicester, Milton Keynes i Newcastle upon Tyne. Miasta te zajęły drugie miejsce w tym "winnym" rankingu z ceną na poziome 6,08 funta (różnica w stosunku do średniej wynosi 1,02 funta). Całkiem nieźle pod tym względem wygląda również Southampton (miejsce trzecie, średnia cena wynosząca 6,59 funta) oraz Portsmouth (miejsce czwarte, średnia cena - 6,84).

Relatywnie niskie ceny win dostępnych w supermarketach odnotowano także w Cardiff, Manchesterze i Nottingham. Przeciętnie, za butelkę zapłacimy tam 7 funtów, a więc o 10 pensów mniej, niż średnia krajowa. W Dundee, Oxfordzie i Yorku cena jest ciut wyższa i sięga 7,07 funta. W Guildford w stosunku do średniej zaoszczędzimy dosłownie jednego pensa (siódme najtańsze miasto na liście, cena 7,09 GBP).

Gdzie jest najdrożej?

O pensa więcej zapłacimy natomiast w Aberdeen, Birmingham, Brighton, Edynburgu, Exeter, Glasgow, Liverpoolu, Plymouth, Sheffield - w tych miastach cena butelki wina wynosi dokładnie tyle, ile wynosi średnia dla UK, czyli 7,10 funta.

Gdzie jest najdrożej? Jak wynika z analiz, najwyższe ceny znajdziemy we wschodniej części Anglii. Mało chlubny tytuł najdroższego miasta w UK dla miłośników wina nosi Norwich. W brytyjskim mieście, będącym ośrodkiem administracyjnym hrabstwa Norfolk, przy ujściu rzeki Wensum do rzeki Yare, za butelkę z sieciówki zapłacimy 8,11 funta, a więc ponad funta powyżej średniej. Cambridge jest drugim najdroższym miastem z butelką wina kosztującą 8,08 funta.

