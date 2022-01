Gdzie spotykają się Polacy w Wielkiej Brytanii, aby porozmawiać o biznesie?

Na zdjęciu Joanna Ptasinska (ASBIRO Milton Keynes) oraz Dawid Dowbusz

Polacy mieszkający na Wyspach coraz chętniej biorą udział w spotkaniach, na których mogą porozmawiać o biznesie, przedsiębiorczości, wymienić się wiedzą lub chociażby poznać osoby z różnych branży tak, aby poszerzyć swoją listę kontaktów tak bardzo niezbędną do rozwoju życia zawodowego. Czy są obecnie w Wielkiej Brytanii miejsca dla Polaków, gdzie można wziąć udział w dyskusji oraz networkingu? Odpowiedzi udziela nam doradca hipoteczny z Milton Keynes.

Gdzie spotykają się Polacy, aby porozmawiać o biznesie?

Na pewno nie będzie to niczym nowym, jeśli powiem, że sukces prowadzenia biznesu zawsze opiera się na relacjach międzyludzkich. To przecież my i nasi pracownicy, kontrahenci, podwykonawcy, kontraktorzy czy klienci jesteśmy odpowiedziani za tworzenie sieci, w której dokonywana jest wymiana informacji, zawierane są transakcje, w której dzielimy się doświadczeniami, uczymy się od innych i nawiązujemy długoterminowe kontakty wielokrotnie owocujące długoletnią współpracą.

Idealnym jest więc posiadanie miejsca, gdzie spotykają się ludzie skoncentrowani na biznesie, szukający nowych kontaktów, chcący się podzielić swoją wiedzą z innymi, jak również usłyszeć o doświadczeniach osób prężnie działających w różnych branżach biznesowych.

Takie miejsce może wydawać się wręcz nierealne. Wszak, komu udaje się regularnie skupić setki Polaków na cyklicznych spotkaniach i chcących brać aktywny udział w tworzeniu biznesowej społeczności w Wielkiej Brytanii?

Jest osoba, której to się udało i z wielkim powodzeniem realizuje swój cel, jakim jest tworzenie środowiska, gdzie my Polacy możemy się spotykać i dzielić swoją wiedzą na wielką skalę – Dawid Dowbusz oraz spotkania ASBIRO INVESTORS.

Czym jest ASBIRO INVESTORS i jak powstało?

Organizacja ASBIRO INVESTORS w Wielkiej Brytanii została zapoczątkowana przez Dawida Dowbusza, jak on sam wielokrotnie wspomina, z potrzeby zrzeszenia ambitnych Polaków stawiających na swój rozwój osobisty na najwyższym szczeblu. Początkowe spotkania gościły kilka do kilkunastu osób, lecz wraz z upływem miesięcy i lat oraz wielkiego zaangażowania w cały projekt obecnie organizacja ta skupia tysiące osób, a na cyklicznych spotkaniach pojawia się nawet 400+ uczestników. Bilety są często wyprzedawane na kilka tygodni przed samym wydarzeniem!

Obecnie ASBIRO INVESTORS jest jednym z największych (jak nie największym) spotkaniem networkingowym dla Polaków w Wielkiej Brytanii i stale się rozwija tworząc coraz większą społeczność. Kolejne oddziały zostały już otwarte w takich krajach jak Niemcy, Szwecja oraz Norwegia. W niedalekiej przyszłości planowana jest też ekspansja do innych krajów tak, aby Polacy tam mieszkający mogli tworzyć idealne miejsce do wymiany swoich lokalnych doświadczeń.

Czego można się dowiedzieć na spotkaniach?

Na każdym spotkaniu odbywają się prelekcje, podczas których mówcy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z rozmaitych sektorów biznesowych – przedsiębiorczość, prawo, rozwój osobisty, inwestycje w nieruchomości (Buy To Let, Rent to Rent, House in Multiple Occupation itd.) kredyty hipoteczne, sektor budowlany (konwersje oraz flipy), inwestycje alternatywne (kryptowaluty, metale szlachetne, NFTs) oraz wiele innych. Na każde spotkanie są zapraszani nowi prelegenci, więc tematyka jest bardzo zróżnicowana, aby każdy mógł znaleźć dla siebie temat, który go interesuje.

Natomiast najważniejszym aspektem każdego ze spotkań jest networking. Networking można zdefiniować jako proces zawierania nowych znajomości opartych na wspólnym zaufaniu i budowania wspólnej drogi do uzyskania obopólnej korzyści. A czym jest ta korzyść? – tutaj każdy z uczestników posiada swoją hierarchię – czasem jest to próba nawiązania kontaktu z nowym dystrybutorem/kontrahentem/producentem/klientem, innym razem jest to nauczenie się od innych, w jaki sposób doszli do danego poziomu rozwoju biznesowego, dla jednych będzie to możliwość edukacji w danym kierunku, a dla innych będzie to bezinteresowna chęć pomocy w dążeniu do osiągniecia sukcesu.

Zatem możliwość przeprowadzenia dziesiątek jak nie setek rozmów z innymi uczestnikami dzielącymi te same wartości jest nieoceniona. Wielokrotnie po spotkaniach uczestnicy zyskiwali nowe kontakty tak bardzo niezbędne do rozwoju swojego biznesu oraz wiedzę, która była fundamentem do podjęcia kolejnych kroków rozwojowych.

Czy to oznacza, że te spotkania są tylko i wyłącznie dla osób ze świata biznesu oraz przedsiębiorczości? Absolutnie NIE! Są to spotkania dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać, uczyć od innych oraz chcących otrzymać przysłowiowego ‘kopa’, który zmotywuje ich do działania.

„Na spotkania Asbiro Investors uczęszczam regularnie już od kilku lat. Od samego początku byłam pod wrażeniem wiedzy, jaką można tam uzyskać oraz osób jakie przychodzą na te spotkania. Spotkać można tam przede wszystkim osoby nastawione na sukces, ciągły rozwój oraz pełne pozytywnej energii. W 2019 roku postanowiłam otworzyć swój własny oddział Asbiro Investors Milton Keynes. Jak się później okazało, była to świetna decyzja, gdyż spotkania w Milton Keynes, cieszą się dużym zainteresowaniem.”

Joanna Ptasinska – ASBIRO INVESTORS Milton Keynes

Gdzie i kiedy odbywają się spotkania ASBIRO INVESTORS?

Spotkania są organizowane co 2-3 miesiące w różnych miastach Wielkiej Brytanii (np.: Sheffield, Milton Keynes, Manchester, Wakefield)

Najbliższe terminy to:

- Milton Keynes – 06.03.2022

- Sheffield – 23.04.2022

Aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi spotkań, warto polubić stronę na Facebooku każdego z oddziałów.

