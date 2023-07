Gdzie pracują Polacy, którzy wracają do kraju z emigracji w UK? Internauci są podzieleni, czy znajomość języka to atut

W jakich zawodach i na jakich stanowiskach „lądują” Polacy, którzy wracają nad Wisłę po latach spędzonych na emigracji w Wielkiej Brytanii? W sieci rozgorzała w tym względzie żywiołowa dyskusja, a to, czy dobra znajomość języka angielskiego jest atutem w Polsce, podzieliła internautów.

Powrót do Polski po latach spędzonych na emigracji

Powrót do kraju po latach spędzonych na emigracji dla każdego jest trudny – trzeba przystosować się do nowej rzeczywistości, a zawód wykonywany wcześniej w Wielkiej Brytanii niekoniecznie można kontynuować w Polsce. Jakie prace podejmują zatem Polacy, którzy wracają z emigracji w UK nad Wisłę? Oddajmy im głos:





„Pracuję w administracji szkoły podstawowej- prywatnej i międzynarodowej”;

„Spedycja”;

„Pracuję w firmie produkcyjnej, zajmuje się eksportem, większość moich klientów jest z UK, reszta z innych części Europy”;

„Customer service linii lotniczej”;

„Collections w brytyjskiej firmie, pracuję tylko z klientami z Wysp”;

„Analityk bankowy, zlecenia dla UK”;

„Księgowość, angielski to atut w księgowości”;

„Logistyka, angielski bardzo mile widziany (wkrótce niezbędny) już od pozycji Team Leaderów. A na wyższych pozycjach managerskich - must have”;

„Własna firma, lektor angielskiego, już tylko zdalnie, po powrocie uczyłam w szkole językowej i prywatne lekcje”;

„Pracuję jako Project Manager. Tylko po angielsku i aktualnie z brytyjskim klientem. Angielski, a także znajomość angielskiej kultury pracy, bardzo mi w pracy pomaga”;

„Analityk w UK bank. Praca zdalna”;

„Rekrutacja/ HR. Praca zdalna lub hybrydowa”;

„Księgowa, rynek UK+ IE”.

Angielski wyszlifowany w UK to atut na polskim rynku pracy?

Co ciekawe, internauci, którzy wzięli udział w dyskusji w mediach społecznościowych na temat pracy w Polsce po powrocie w UK podzielili się w kwestii tego, czy język angielski wyszlifowany w trakcie pobytu na Wyspach stanowi atut na polskim rynku pracy. „Ja pracuję na magazynie w międzynarodowej firmie. To jest atut. Z prostego względu, jesteśmy lepszymi tłumaczami i łatwiej nim władamy niż Polacy niebędący wcześniej poza granicami kraju. Owszem, młodzi Polacy również super sobie radzą z językiem, ale jeśli trzeba coś przetłumaczyć, pójść i rozmawiać to często brakuje odpowiedniego słowa czy odpowiednika, który jest strzałem w 10. Także co by nie mówić, z językiem Polacy po powrocie są mile widziani np. tak jak u mnie. Międzynarodowe towarzystwo i albo język albo tłumacz albo milczysz” - napisała jedna z internautek. Ale inna napisała na to w odpowiedzi następujący post: „Niestety, ale angielski to żaden atut. Być może ludzie co siedzą lata w UK dalej tak myślą bo kiedyś garstka ludzi cokolwiek kumała;). Jednak dziś prędzej wywoła zdziwienie jego nie znajomość jak to, że biegle się nim posługujesz. Atutem są kolejne języki”.



