Gdzie na majówkę: city break, SPA, a może aktywnie? 5 ciekawych propozycji

Majówka to nieoficjalny początek sezonu urlopowego. Jeśli nie wiesz, dokąd warto się wybrać w tym roku na city break, do SPA lub na bardziej aktywny weekendowy wypad, sprawdź koniecznie nasz ranking.

Majówka i rozpoczynający się wraz z nią sezon wakacyjny, to dla większości z nas bardzo przyjemny okres w roku – okres nie tylko wyjazdów, ale też przebierania w różnych opcjach dostępnych na rynku i przygotowywania się do upragnionego odpoczynku.

Dokąd wybrać się na weekend?

Dokąd zatem wybrać się na majówkę lub inny weekendowy wyjazd w najbliższym czasie? Przedstawiamy pięć ciekawych propozycji.

1. Rzym, Włochy

Rzym to kolebka zachodniej cywilizacji. Jest to więc doskonałe miejsce dla miłośników klasycznej kultury i sztuki, ale także – doskonałej kuchni. Po zwiedzeniu Koloseum, licznych muzeów, antycznych katakumb przy Via Appia i Bazyliki św. Piotra, warto posmakować miejscowej, prawdziwie włoskiej pizzy lub pasty i napić się najlepszego na świecie espresso. Bardziej aktywni podróżnicy mogą wszelkie wchłonięte kalorie dość łatwo spalić – przemierzając pieszo urokliwe włoskie uliczki lub chodząc po Hiszpańskich Schodach.

2. Paryż, Francja

Paryż to dla turystów niekwestionowany as w rękawie. Gdy nie masz pomysłu na weekendowy wypad, ale marzysz o relaksującym city breaku, ten wybór będzie zawsze trafiony – i sprawdzi się (wbrew pozorom) u każdego. W mieście zakochanych na szczęście nie tylko kochankowie znajdą coś dla siebie. Oprócz romantycznych uliczek, które nocą migoczą światłem latarni, stolica Francji słynie z miejsc, do których zawsze chętnie przyjeżdżali intelektualiści i artyści. W kawiarnianym gwarze Paryża nie raz spisywali oni swoje genialne myśli na kawowych serwetkach, by dopiero potem pokazać je światu. Przykładowo, jednego z największych polskich kompozytorów, Fryderyka Chopina, można było czasem spotkać w paryskiej Cafe Procope, a Ernest Hemingway lubił przesiadywać w Les Deux Magots.

3. Salzburg, Austria

Salzburg to ciekawy wybór, ponieważ łączy w sobie dwa w jednym – znajdą tu coś dla siebie zarówno wielbiciele miejskich atrakcji, jak też osoby nastawione na aktywny wypoczynek. To piękne miasto położone jest w niesamowicie malowniczej okolicy nad szeroką rzeką Salzach, u podnóża monumentalnych i nieco złowieszczych Alp.

4. Budapeszt, Węgry

Do Budapesztu warto wybrać się z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim jest to europejskie miasto z przepiękną, dostojną architekturą, które z powodu swojego położenia geograficznego bywa często pomijane przez turystów. Po drugie, znajdą tu coś dla siebie miłośnicy typowo miejskich atrakcji, takich jak muzea, restauracje, parki miejskie i wiele innych. Po trzecie wreszcie, jadąc do Budapesztu nie można nie wiedzieć, że właśnie w węgierskiej stolicy znajduje się Termy Szechenyiego, czyli jedno z najlepszych SPA w całej Europie.

5. Londyn, Wielka Brytania

Londyn to miasto tętniące życiem, w którym zawsze jest coś ciekawego do zobaczenia lub zrobienia. Można tu zarówno spędzić czas bardziej aktywnie – spacerując po parkach i zaliczając liczne punkty widokowe, ale można też odpoczywać oddając się typowo miejskim rozrywkom, jak choćby zwiedzanie słynnego muzeum figur woskowych Madame Tussauds, muzeum Harry’ego Pottera czy National Gallery. Warto też posmakować piwa w typowym angielskim pubie oraz przejechać się najstarszym na świecie metrem.

Jak odzyskać część wydanych środków?

