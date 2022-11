Gdzie można kupić tańsze paliwo? Zniżki dla posiadaczy Blue Light Card

Wg danych RAC w czerwcu w Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższy wzrost cen paliw w skali miesiąca od 2000 roku! Choć od czerwca ceny nieco spadły, wciąż pozostają stosunkowo wysokie, znacząco obciążając portfele mieszkańców UK. Skutecznym sposobem na zakup tańszego paliwa, może być wykorzystanie zniżek oferowanych przez system Blue Light Card. Czym jest w praktyce i kto może z niego skorzystać?

Karta Blue Light jest jednym z najlepszych sposobów na bezwysiłkowe oszczędzania pieniędzy. Korzystając z karty, wygenerujesz oszczędności, robiąc zakupy spożywcze, jedząc w restauracjach, kupując odzież i dodatki czy… tankując paliwo na stajach benzynowych Esso.

Tańsze paliwo z Blue Light Card

Dzięki karcie Blue Light Card mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą uzyskać do 6p zniżki na każdy litr paliwa zakupionego na dowolnej z 1200 stacji benzynowych sieci Esso.



Członkowie Blue Light Card mogą ubiegać się o bezpłatną kartę Esso Card z WEX Europe Services, która daje następujące zniżki:

benzyna - 3p zniżki na każdym litrze;

benzyna super bezołowiowa - 5p od każdego litra;

olej napędowy - 4p zniżki na każdym litrze;

olej napędowy Supreme - 6p zniżki na każdym litrze.

Chcesz oszczędzać na zakupie paliwa z kartą Blue Light? Sprawdź, czy możesz ją wyrobić i jak to zrobić.

Blue Light Card — dla kogo?

Kartę Blue Light mogą otrzymać osoby pracujące dla NHS, służb ratowniczych, sektora opieki społecznej i armii.

Do korzystania karty kwalifikują się również osoby należące do ochotniczych służb pierwszej pomocy lub ratownictwa, weterani sił zbrojnych, emerytowani funkcjonariusze policji, emerytowani strażacy i emeryci, którzy pracowali w służbie zdrowia.



Pełną listę instytucji uprawniających do otrzymania karty znajdziesz na stronie https://www.bluelightcard.co.uk/ w zakładce Who qualifies?

Nie tylko tańsza benzyna

Karta Blue Light uprawnia do otrzymania zniżek nie tylko na stacjach benzynowych Essa, ale także u innych partnerów programu. A jest ich obecnie… ponad 15 000! Oto niewielka część współpracujących z BLS marek:

W zależności od konkretnego partnera zniżki wynoszą od kilku do kilkudziesięciu procent.

Wraz z upływem czasu lista marek współpracujących z BLC może się zmieniać. Aby sprawdzić aktualne oferty partnerów, zaloguj się do swojego konta.Aby znaleźć konkretny sklep czy punkt usługowy, użyj paska wyszukiwania i kliknij listę rozwijaną według firmy. Możesz szukać także według kategorii lub frazy.

Jeśli korzystasz z aplikacji BLC, będziesz mógł przeszukiwać także firmy i oferty lokalne.

Jak dostać kartę i ile trzeba za nią zapłacić?



Dwuletni abonament na korzystanie z karty Blue Light kosztuje 4,99 funta.

W ramach opłaty dostaniesz fizyczną kartę oraz dostęp do wirtualnej kopii, którą możesz pobrać na swój telefon.



Chcesz otrzymać kartę? Zarejestruj się na stronie https://www.bluelightcard.co.uk/ Aby sfinalizować proces, będziesz potrzebował dowodu osobistego lub ostatniego odcinka wypłaty potwierdzającego fakt, że kwalifikujesz się do udziału w programie. Będziesz musiał także wykonać płatność na kwotę 4.99 funta.

Jak korzystać z karty?

Z karty Blue Light możesz korzystać z internetowych i stacjonarnych sklepach oraz w punktach usługowych, restauracjach, na stacjach benzynowych oraz innych placówkach współpracujących z Blue Card.



Aby skorzystać z karty podczas robienia zakupów online, przed dokonaniem płatności w polu kod rabatowy wpisz specjalny kod BLC. Otrzymasz go na stronie BLC po zalogowaniu i w aplikacji mobilnej.

Jeśli chcesz otrzymać rabat na zakupy w sklepie stacjonarnym (restauracji, kinie etc.), przed opłacaniem rachunku poinformuj sprzedawcę o chęci skorzystania z BLC i okaż kartę (wraz z dowodem osobistym).

Dlaczego warto skorzystać z karty Blue Light?



Dzięki karcie zaoszczędzisz kilkadziesiąt, a nawet kilkaset funtów miesięcznie, kupując ulubione produkty, chodząc do kina, jedząc w restauracjach i wlewając paliwo do baku swojego auta. Karta Blue Light jest więc świetnym sposobem na wygenerowanie odczuwalnych dla portfela oszczędności — bez wysiłku, dodatkowych formalności czy konieczności zmiany nawyków. Dzięki niskiemu kosztowi karty istnieje spora szansa, że jedyna inwestycja, jaką musisz ponieść, zwróci się już przy pierwszych zakupach.



