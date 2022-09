Gdzie lecieć na tani (po)wakacyjny wypad z UK? [RANKING]

Taniej lecieć do Aten, niż do Krakowa

Fot: Wikimedia Commons/Matt Kiefer

Po sezonie letnim ceny na "city break" w europejskich miastach spadły - gdzie jest najtaniej? Jakie miasto wybrać na weekendowy wypad? Czy Brytyjczycy dalej tak chętnie wpadają do Polski, a w szczególności do Krakowa? Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziecie właśnie w tym tekście!

Jak wynika z analizy kilkunastu typowych "turystycznych" destynacji w Europie przeprowadzonej przez Post Office Travel, ceny na weekendowy "city break" nie tylko spadły po minionym sezonie letnim, ale również w skali całego roku. Wydawałoby się, że najbardziej korzystne cenowe będą lokalizacji w państwach leżących we wschodniej części Europy, ale okazało się, że cieplejsze kraje na południu kontynentu przebiły je pod względem cenowym. Porównując poszczególne miasta wzięto pod uwagę ogólny rachunek za poniesione na wakacyjnym wypadzie wydatki, który obejmuje zakwaterowanie dwojga w hotelu na dwie noce, posiłki, bilety na atrakcje i przejazdy lokalnymi środkami transportu. Gdzie było najtaniej? W greckiej stolicy, Atenach. Suma wydatków poniesionych przez parę z UK zamknęła się w 207 funtów. W porównaniu z 2021 mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 15 procent.

Na wspomnianą wyżej sumę składa się 38,96 funtów za wieczorny posiłek dla dwojga z winem, 89 GBP za zakwaterowanie na dwie noce w trzygwiazdkowym hotelu i 7,79 GBP za 48-godzinny bilet komunikacji miejskiej. Na drugim miejscu w tym zestawieniu zameldowała się Lizbona z ceną na poziomie 281 funtów i w tym akurat przypadku mieliśmy do czynienia ze wzrostem sięgającym 21 proc.

Europa Wschodnia wcale nie taka tania!

Mamy do czynienia z nietypową sytuacją, bo po raz pierwszy od 15 lat okazało się, że miasto na najtańszy wypad weekendowy z UK położone jest w Europie Zachodniej. Do tej pory w tej materii miasta położone na wschodzie kontynentu nie miały konkurencji pod tym względem, ale w 2022 uplasowały się niżej, niż Ateny i Lizbona. Na kolejnych miejscach mamy zatem Kraków w Polsce (219 funtów), Rygę na Łotwie (220 funtów) i Budapeszt na Węgrzech (221 funtów).

"Uznani faworyci, miasta takie jak Paryż, Amsterdam i Wenecja, mogą być najlepszym wyborem wśród ankietowanych, ale są to również drogie miejsca do odwiedzenia" - komentował cytowany przez "Guardiana" Nick Boden, szef Post Office Travel. "Ateny i Lizbona są o połowę tańsze i oferują słoneczny jesienny klimat oraz niskie ceny" - dodawał.

Taniej lecieć do Aten, niż do Krakowa

Według Post Office Travel więcej niż dwóch na pięciu planujących wyjazdy za granicę Brytyjczyków wybiera się na "city break", co czyni tę formę wypoczynku najpopularniejszym rodzajem wakacji za granicą już piąty rok z rzędu.

Na zakończenie warto przywołać przykłady z drugiego bieguna, bo skoro piszemy o najtańszych, to warto również wspomnieć o najdroższych destynacjach. Analiza wykazała, iż w Europie mamy aż sześć miast, za wypad do których zapłacimy aż dwa razy więcej, niż w przypadku Aten. Są to Sztokholm (421 funtów), Paryż (423 funtów), Dublin (436 funtów), Kopenhaga (456 funtów), Wenecja (457 funtów) i Amsterdam (593 funtów).

