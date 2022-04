Gdzie ceny domów są najwyższe? Oto najnowszy raport Halifax o brytyjskim rynku nieruchomości

Fot. Getty

Jakie są aktualnie średnie ceny domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii? Koszty zakupu nieruchomości w UK wciąż rosną, co nie napawa nadzieją na poprawę sytuacji pod względem przystępności cenowej.

Halifax ujawnił najnowszy raport dotyczący brytyjskiego rynku nieruchomości. W marcu wzrost średniej ceny domu w UK pobił kolejny rekord, a eksperci ostrzegają, że z powodu rosnących kosztów życia szanse na większą przystępność cenową nieruchomości na Wyspach są jak na razie bardzo niskie.

Dalszy wzrost cen nieruchomości w UK

Dane Halifax z marca 2022 pokazują, że odnotowano wzrost ceny domów średnio o 11 proc. w skali roku. Oznacza to, że zakup nieruchomości w UK znalazł się na uśrednionym poziomie 282,753 funtów, co oznacza rekordowy wzrost sięgający 28 113 funtów w skali roku. Wzrost ten jest niewiele niższy niż średnie zarobki w UK, które w tym samym okresie (czyli od marca 2021 do marca 2022) wyniosły 28,860 funtów rocznie.

Z kolei biorąc pod uwagę dłuższy okres, około dwuletni (od początku pierwszego lockdownu w UK), ceny domów w Wielkiej Brytanii wzrosły średnio o 18,2 proc. (43 577 GBP). Z drugiej strony, biorąc pod uwagę znacznie krótszy okres, wynoszący jeden miesiąc (luty-marzec 2022), dane Halifax pokazują, że ceny nieruchomości w UK wzrosły średnio o 1,4 proc. (3860 GBP).

W których rejonach UK ceny domów są teraz najwyższe?

Według danych Halifax, w marcu 2022 największy średni wzrost cen nieruchomości odnotowano w południowo-zachodniej Anglii. W skali roku domy podrożały tu średnio o 14,6 proc. – jest to najwyższy odsetek od czerwca 2004 roku, informuje dziennik The Independent. Obecnie średnia cena nieruchomości w południowo-zachodniej Anglii wynosi 298 162 GBP i jest to rekord w tym rejonie UK. Na drugim miejscu znalazła się Walia, gdzie w skali roku ceny nieruchomości wzrosły średnio o 14,1 proc., sięgając 211 942 GBP.

Według zestawienia Halifax, stworzonego na podstawie danych do marca 2022 włącznie, średnie ceny domów w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii były w marcu następujące:

East Midlands, £234 083, (średni roczny wzrost na poziomie 12,3 proc.)

Eastern England, £330 883, (średni roczny wzrost na poziomie 11,7 proc.)

Londyn , £534 977, (średni roczny wzrost na poziomie 5,9 proc.)

North East, £162 692, (średni roczny wzrost na poziomie 9,5 proc.)

North West, £214 591, (średni roczny wzrost na poziomie 10,8 proc.)

Irlandia Północna , £177 265, (średni roczny wzrost na poziomie 13,0 proc.)

Szkocja , £194 621, (średni roczny wzrost na poziomie 8,2 proc.)

South East, £385 790, (średni roczny wzrost na poziomie 11,6 proc.)

South West, £298 162, (średni roczny wzrost na poziomie 14,6 proc.)

Walia , £211 942, (średni roczny wzrost na poziomie 14,1 proc.)

West Midlands, £238 647, (średni roczny wzrost na poziomie 10,0 proc.)

Yorkshire & Humber, £194 639, (średni roczny wzrost na poziomie 9,5 proc.).