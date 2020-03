Gdyby większość państw świata nie wprowadziła przymusowej izolacji, to koronawirusem zaraziłoby się 7 mld ludzi. Zmarłoby 40 mln

Fot. Getty

Jak wynika z analizy ekspertów Imperial College London, drastyczne środki prewencyjne wprowadzone przez większość państw świata w związku z epidemią koronawirusa mogą ocalić dziesiątki milionów istnień ludzkich. Gdyby nie powszechna, przymusowa izolacja, to koronawirusem zaraziłoby się 7 mld ludzi, a zmarłoby przynajmniej 40 mln.

Model przygotowany przez naukowców z Imperial College London pokazuje, jak istotna jest przymusowa izolacja społeczeństwa. Okazuje się bowiem, że gdyby większość państw świata nie wprowadziła drastycznych środków i nie zmusiła ludzi do pozostania w domach (ewentualnie do stosowania szeroko zakrojonego dystansu społecznego) to koronawirusem najprawdopodobniej zaraziłoby się 7 mld ludzi, z czego 40 mln by zmarło. W samych Stanach Zjednoczonych życie na skutek zarażenia się SARS-CoV-2 mogłoby przy takim scenariuszu stracić nawet 2,2 mln ludzi, a w UK – nawet 500 000.

Zobacz: Które sklepy i usługi będą nadal czynne, a co pozostanie zamknięte przez najbliższe trzy tygodnie ogólnokrajowej „kwarantanny”?

Naukowcy z Imperial College London wskazują jednakże, że radykalna społeczna izolacja może zmniejszyć liczbę zgonów o nawet 95 proc. Przy założeniu, że bez środków zapobiegawczych na całym świecie życie straciłoby 40 mln ludzi oznacza to, że można by ocalić aż 38,7 mln istnień ludzkich. To gra warta zachodu, dlatego eksperci przypominają, że ścisła izolacja społeczeństwa przynosi naprawdę zamierzony skutek. Dotychczas bowiem, a epidemia wybuchła w Chinach z końcem grudnia, na COVID-19 zachorowało „jedynie” 500 000 ludzi, a zmarło „zaledwie” 23 000.

CZYTAJ: Brytyjczyk zarobił £3 000 w 2 godziny sprzedając papier toaletowy

- Nasze ustalenia pokazują, że wszystkie kraje stoją przed wyborem między intensywnymi i kosztownymi środkami potrzebnymi do stłumienia zarazy, a szybkim doprowadzeniem do niewydolności służby zdrowia - powiedział współautor raportu dr Patrick Walker. - Jednak rezultaty naszego badania wskazują, że szybkie, zdecydowane i zbiorowe działanie uratuje w przyszłym roku miliony istnień ludzkich – dodał.

Koronawirus: nowe zasady dotyczące pozostania w domu i trzymania się z daleka od innych