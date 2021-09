Gdy w trakcie ubiegania się o pracę coś pójdzie nie tak... Internauci dzielą się najgorszymi doświadczeniami z rozmowy kwalifikacyjnej

Fot. Getty

Co może pójść nie tak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Cóż, standardowo możemy zupełnie zaniemówić, zapomnieć, co wpisaliśmy do CV, pomylić okresy, w których byliśmy zatrudnieni na danym stanowisku lub w których pobieraliśmy naukę, a nawet możemy nie utrzymać burczenia w brzuchu czy drżenia rąk, czyli typowych objawów stresu. Ale czasem w trakcie rozmów o pracę mogą się nam też przytrafić rzeczy zupełnie niebywałe, takie jak choćby... pęknięcie spodni w kroku. Poniżej zgromadziliśmy dla Was „najciekawsze” doświadczenia internautów, gdy coś w trakcie ich rozmowy kwalifikacyjnej poszło nie tak...

Oto lista rzeczy, których nie chcielibyście doświadczyć podczas rozmowy o pracę, a którymi internauci podzielili się na Twitterze:

Went for an interview as a junior doctor to get a promotion which would see me a consultant in 3years. Walked straight into the plate glass doors at the hospital, broke my nose, and was interviewed looking like Carrie.

Got the job, but some people still remind me, after 30 yrs.