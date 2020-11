Gdy raz wyjedzie się z kraju, to już zawsze się za czymś tęskni - Polka opowiada o ciężkiej doli emigrantów

„To rozdarcie będzie nam towarzyszyć, po prostu jedno i drugie miejsce ma swoje plusy i minusy. Fajnie by było przenieść komfort życia, mentalność z UK do Polski i byłoby idealne. My już 8 lat w UK, planujemy na 2025 rok powróć. Przeraża mnie to. Widzę już po członkach rodziny w Polsce, często się myśli że dzieci będą razem z kuzynami się spotykać itd., ale rodzina też nie ma czasu, gonitwa w Polsce za wszystkim, więc to nasze wyobrażenie pęka jak bańka mydlana po kilku dniach urlopu w Polsce, gdy przestaniemy marzyć a realnie, spojrzymy, racjonalnie na to wszystko. Życie to wybory, wady i zalety i nie ma idealnego rozwiązania. Osobiście oprócz języka polskiego nic więcej Polska nie ma mi do zaoferowania....i to jest przykre. Szanuje UK, tutaj mi się życie ułożyło i zawsze będę dobrze o tym kraju mówił”;