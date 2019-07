„Gdy nadejdzie Brexit ciebie już tu nie będzie” - Ten rasistowski komentarz kosztował brytyjskiego emeryta £600

Fot. Getty

74-letni John Keogh został ukarany grzywną w wysokości £600 za przypuszczenie rasistowskiego ataku na bogu ducha winną kobietę. Emeryt powiedział jej, że „gdy nadejdzie Brexit, to jej już tu nie będzie”.

Do incydentu o podłożu rasistowskim doszło w punkcie przyjmowania zakładów sportowych „Coral” w południowym Londynie. Emerytowany Brytyjczyk John Keogh zirytował się na pracownicę zakładu, że ta, zamiast dać mu wygraną w wysokości £200 do ręki, położyła pieniądze na ladę. To spowodowało, że mężczyzna rzucił w kierunku ciemnoskórej Brytyjki lawinę obelg.

[Keogh] się zniecierpliwił i w momencie wydawania mu pieniędzy powiedział: „Gdy nadejdzie Brexit ciebie już tu nie będzie” - przytoczył całe zajście na sali rozpraw przed sądem Croydon Magistrates’ Court prokurator Jacqui Hughes. - Kobieta zapytała go, co przez to rozumie i poprosiła go o opuszczenie lokalu – dodał prokurator, uzupełniając, że wychodząc Brytyjczyk nazwał kobietę „pieprzonym czar**chem”.

Sprawę zgłosili na policję pozostali pracownicy punktu „Coral”, którzy rozpoznali go, gdy wsiadał do autobusu. Ofiara mężczyzny, pani Davis zeznała, że przez następne 5 dni od incydentu nie była w stanie pracować z powodu stresu, jaki ogarnął ją w związku z obraźliwym zachowaniem emeryta. - Ze względu na komentarze tego człowieka zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy jestem mile widziana w tym kraju jako osoba czarnoskóra. Ze względu na klimat polityczny i wszystko, co dzieje się w związku z Brexitem czułam, że zaczynam wątpić w moją przynależność do tego narodu. Urodziłam się w tym kraju i spędziłam w nim całe życie. Nie mogę na to nic poradzić, że urodziłam się z czarnym kolorem skóry – wyznała ofiara emeryta.

Adwokat Johna Keogha zeznał, że jego klient cierpi na zespół stresu pourazowego po wypadku, jaki niedawno temu stał się jego udziałem. Sędzia Croydon Magistrates’ Court nie uznał tego jednak jako okoliczności łagodzącej i wymierzył mężczyźnie karę grzywny w wysokości £600.

