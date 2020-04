Gdy dzieci wrócą do szkoły w UK, będzie obowiązywać ta najważniejsza zasada

Minister środowiska, George Eustice poinformował, że w przypadku otwarcia brytyjskich szkół, konieczne będzie bezwzględne zastosowanie się do jednej podstawowej zasady, bez której nie da się uniknąć kolejnej fali zachorowań.

Szkoły w Wielkiej Brytanii zamknięte są już od 20 marca, jednak ministrowie nie podali jeszcze daty otwarcia placówek mimo nacisków ze strony części rodziców, którzy mają kłopot z zapewnieniem swoim pociechom opieki, co z kolei opóźnia ich powrót do pracy.

Minister środowiska, George Eustice powiedział, że przed podjęciem takiego zdecydowanego kroku rząd musi mieć pewność, że zostało zrobione wszystko, co konieczne, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się Covid-19.

W czasie konferencji prasowej podkreślił, że „nawet jak weźmie się pod uwagę podjęcie takiej decyzji dotyczącej otwarcia szkół, nadal istotne będzie zachowanie reguł dotyczących dystansu społecznego”.

Dyrektor medyczny NHS England powiedział, że malejąca liczba ofiar śmiertelnych na Covid-19 jest oznaką efektów, jakie przynosi lockdown oraz zasada dotycząca dystansu społecznego.

- Obserwujemy teraz malejący trend w liczbie pacjentów w szpitalach. Jest to najbardziej widoczne w Londynie, jednak możecie to także zobaczyć w rejonie Midlands oraz początek tego w innych rejonach UK. Pokazuje to zdecydowanie, że stosowanie się do dystansu społecznego przynosi korzyści. Ogranicza to rozprzestrzenianie się wirusa – powiedział prof. Stephen Powis.