Crime Gaz rozweselający został uznany za narkotyk w UK

Gaz rozweselający, jak potocznie nazywany jest podtlenku azotu, zostanie zaklasyfikowany jako narkotyk klasy C w Wielkiej Brytanii. Do końca roku 2023 będzie uznany za nielegalny.

Gaz rozweselający jest jednym z najczęściej używanych narkotyków rekreacyjnych przez osoby w wieku od 16 do 24 lat. Intensywne zażywanie tego środka może prowadzić do szeregu chorób. W chwili obecnej sprzedaż podtlenku azotu do celów rekreacyjnych jest zakazana, ale samo posiadanie — już nie. Wkrótce jednak się to zmieni.

Początkowo brytyjski rząd ogłosił plan wprowadzenia zakazu sprzedaży podtlenku azotu na początku tego roku w ramach szerszego planu zwalczania zachowań antyspołecznych. Jednak w zeszły wtorek, 5 września 2023 roku, przedstawił nowe szczegóły zmiany prawa w tym zakresie.

Zgodnie z nowym prawodawstwem forsowanym przez gabinet Partii Konserwatywnej samo posiadanie podtlenku azotu będzie zagrożone karą do dwóch lat więzienia lub wysoką grzywną. Z kolei kara 14 pozbawienia wolności będzie groziła za dostawę lub produkcję tego środka.

Rząd UK nakłada ban na gaz rozweselający

Dodajmy jednak, iż przewidziano wyjątki w przypadku legalnych zastosowań podtlenku azotu. Dzieje się tak na przykład w branży medycznej lub gastronomicznej. Gaz ten jest powszechnie stosowany jako środek przeciwbólowy i do produkcji bitej śmietany.

Decyzja rządu o uznaniu samego posiadania gazu rozweselającego za przestępstwo jest sprzeczna z zaleceniami Advisory Council on the Misuse of Drugs. Jest to ciało doradcze w kwestii prawodawstwa dotyczącego narkotyków.

Jakie kary grożą za posiadanie lub sprzedawanie gazu rozweselającego?

ACMD stwierdziła, że sankcje za przestępstwa przewidziane w ustawie byłyby nieproporcjonalne do poziomu szkód związanych z posiadaniem tej substancją. Taka kontrola mogłaby stworzyć „znaczące obciążenia” dla legalnych zastosowań podtlenku azotu.

Ogłaszając we wtorek zmianę prawa, minister spraw wewnętrznych Suella Braverman stwierdziła, że Brytyjczycy „mają dość głupców zażywających narkotyki w miejscach publicznych i zostawiających po sobie haniebny bałagan, który inni muszą posprzątać”.

