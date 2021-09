Gavin Williamson stracił posadę ministra edukacji! Kto jeszcze pożegna się z rządem?

Fot. Getty

Minister edukacji Gavin Williamson to pierwsza osoba, która pożegnała się ze stanowiskiem na skutek zmian w gabinecie. Pierwsza, ale zapewne nie ostatnia, bo, jak mówi się w kuluarach, rząd musi stanowić obecnie „silny i zjednoczony zespół, aby lepiej odbudować kraj po pandemii”.

Gavin Williamson nie miał łatwego zadania jako minister edukacji – w końcu w trakcie pandemii ciążyła na nim odpowiedzialność nie tylko za zamykanie szkół, gdy liczba zachorowań na Covid-19 rosła, ale także za wystawianie ocen (zamiast przeprowadzania obiektywnych egzaminów) uczniom szkół średnich. Za zarządzanie systemem edukacji w czasie kolejnych lockdownów minister zebrał sporo głosów krytycznych i być może to właśnie dlatego znalazł się on jako pierwszy na liście do opuszczeniach rządowych ław w trakcie zapowiadanej już wcześniej przebudowy gabinetu.

Już po otrzymaniu dymisji, Gavin Williamson napisał na Twitterze, że służba dla kraju w roli ministra edukacji była dla niego zaszczytem. „Pełnienie funkcji Sekretarza Edukacji od 2019 roku to był przywilej. Pomimo wyzwań globalnej pandemii, jestem szczególnie dumny z reform, które wprowadziłem w edukacji po 16. roku życia: w kolegiach pomaturalnych, w naszym programie Umiejętności, praktykach i innych obszarach” - zaznaczył minister w mediach społecznościowych.

It has been a privilege to serve as Education Secretary since 2019. Despite the challenges of the global pandemic, I’m particularly proud of the transformational reforms I’ve led in Post 16 education: in further education colleges, our Skills agenda, apprenticeships and more.