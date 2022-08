Gatwick odwołuje loty w ostatniej chwili z powodu zwolnienie chorobowych swoich pracowników

Na lotnisku Gatwick dosłownie w ostatnich chwili odwołano ponad 20 połączeń realizowanych przez linie EasyJet. Powodem były zwolnienia chorobowe, które zostały wzięte przez personel wieży kontrolnej lotniska.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez port lotniczy w Gatwick, 13 przylotów i 13 odlotów realizowanych przez EasyJet zaplanowanych na dzisiaj, na wtorek 23 sierpnia 2022, zostało w godzinach porannych odwołanych. Tysiące osób, które planowały podróż tego dnia zostało boleśnie dotkniętych tymi zmianami. Według władz drugiego najbardziej ruchliwego port lotniczego Londynu powodem zakłóceń harmonogramu lotów były braki personelu na lotnisku. Jak podaje serwis informacyjny BBC, pracownicy Gatwick mieli w ostatniej chwili wziąć zwolnienie chorobowe.

Koszmar na Gatwick

"O godzinie 7 rano nałożono ograniczenia na liczbę lotów, które mogą mieć miejsce na lotnisku Gatwick z powodu nieobecności personelu wieży kontrolnej lotniska. Niektóre loty w ciągu dnia mogą być niestety opóźnione lub odwołane. Gatwick przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować dla naszych pasażerów" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez London Gatwick Airport.

Wśród poszkodowanych przez wydarzenia na Gatwick znaleźli się Stuart Hayles i jego partner Stephen z Oksfordu. Przebywający na urlopie na Majorce rano dowiedzieli się, że ich lot powrotny do UK został odwołany. "Mieliśmy lecieć dziś rano, a teraz utknęliśmy tutaj, bez żadnego wyjaśnienia" - komentował Hayles, cytowany przez BBC. Udało im się już zarezerwować lot do Gatwick na czwartek, ale jest sfrustrowany sytuacją, bo jego partner został zmuszony do wzięcia bezpłatnego urlopu.

W ostatniej chwili odwołano wakacyjne loty realizowane przez EasyJet

Dla pełnego kontekstu warto dodać, iż Gatwick informując o wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku zaznaczyło, iż wróciło do pracy na pełnych obrotach, po ostatnim kryzysie spowodowanym brakami kadrowymi. Co więcej, aby usprawnić działanie lotnisku zatrudniono 400 dodatkowych pracowników ochrony na okres letni. Wprowadzono także dzienny limit lotów, który, jak zakładano, pomoże pasażerom "doświadczyć bardziej niezawodnego i lepszego standardu usług".

Gatwick jest tradycyjnie drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Wielkiej Brytanii, ale mocno ucierpiał w wyniku pandemii. W ciągu 12 miesięcy do końca października przez lotnisko przewinęło się zaledwie 4,6 mln pasażerów, w porównaniu z 46,6 mln w 2019 roku.

