Gateshead: Ruszył proces w sprawie dźgnięcia nożem 14-letniego Polaka - sprawca nie przyznaje się do winy

Przed sądem Newcastle Crown Court ważą się losy 14-letniego chłopca, który pozbawił życia Polaka. Nasz rodak został pchnięty nożem w klatkę piersiową w Gateshead w październiku zeszłego roku. Jaki wyrok zapadnie w sprawie jego (domniemanego) mordercy?

Ze względów prawnych nie można do publicznej wiadomości ujawnić danych personalnych chłopca oskarżonego o dokonanie tej zbrodni. Jak podaje serwis informacyjny BBC, nastolatek nie przyznaje się do winy. W obliczu brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości zaprzeczył dokonaniu morderstwa i usiłowaniu zranienia. Co więcej, przed Newcastle Crown Court nastolatek oskarżony o zabicie 14-latka zeznał, iż nie pamięta szczegółów związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami.







Ruszył proces w sprawie śmierci 14-letniego Polaka zabitego w Gateshead

Przypomnijmy, 3 października 2022 roku, w godzinach wieczornych, po 20, w Gateshead, mieście zlokalizowanym w północno-wschodniej części Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, znaleziono ciało chłopca w wieku 14 lat. Został on przewieziony natychmiast do szpitala, ale jego życia nie udało się już uratować. Zgon został ogłoszony następnego dnia, 4 października. Prowadzący dochodzenie w tej sprawie funkcjonariusze Northumbria Police bardzo szybko aresztowali osobę podejrzaną o morderstwo w tej sprawie.

„Tomasz miał przed sobą całe życie, a to tragiczne wydarzenie skróciło je i zrujnowało jego rodzinę. Ich smutek jest niewyobrażalny i są w myślach wszystkich służących w Northumbria Police, ponieważ nadal wspieramy ich w każdy możliwy sposób” - komentowała Helena Barron, główna nadinspektor lokalnej policji.

Oskarżony 14-latek nie przyznaje się do stawianych zarzutów

„Prokuratura Koronna upoważniła policję w Northumbrii do oskarżenia 14-letniego chłopca, którego nazwiska nie można podać z powodów prawnych, w związku ze śmiertelnym ciosem zadanym nożem Tomaszowi O. [...] w dzielnicy Aycliffe Crescent w Springwell Estate wieczorem, w poniedziałek 3 października” - komentował Christopher Atkinson, szef wydziału sądu koronnego w CPS North East.

Jak czytamy na łamach BBC, oskarżony miał zostać napadniętym przez kilka osób w parku Whitehills tamtego wieczoru. Twierdził, iż był „uderzany i kopany” przez wielu młodych ludzi, ale ostatecznie skończył tylko z jednym obrażeniem — niewielką kontuzją... kciuka. Zeznawał, że nóż do steków zabrał dla „uspokojenia” i chociaż przyznał się, że dźgnął Tomasza, powiedział, że nie miał takiego zamiaru.

W jaki sposób oskarżony tłumaczy się przed sądem?

Podczas przesłuchania zeznawała, iż nie pamięta, czy kogoś uderzył lub kopnął, czy też sam został uderzony lub kopnięty. Nie mógł też przypomnieć sobie ruchów, które wykonywał rękami, które, jak powiedział przed sądem, wykonał w celu „walki”, jak to ujął swoimi słowami.

W pewnym momencie miał zostać powalony na ziemię. Właśnie wtedy miał wyciągnąć nóż, ale zrobił to, aby napastnicy po prostu zostawili go w spokoju. Zapytany o to dlaczego sięgnął po ostre narzędzie, przyznał, iż po prostu nie wie. W jaki sposób doszło do tego, że 14-latek z Polski został przez niego ugodzony? Oskarżony zeznał, iż tego również nie pamięta. Zapewnia jednak, że „nie chciał nikogo skrzywdzić".

Podczas przesłuchania prowadzonego przez Mark McKone KC padło konkretne pytanie: „Oskarżenie twierdzi, że celowo pchnął pan Tomasza w klatkę piersiową, czy jest to prawda?”. Chłopiec odpowiedział: „nie”, jak czytamy w relacji na łamach BBC. Dodajmy, że wcześniej zeznał on, iż „bardzo się przestraszył”, kiedy wraz z 14-letnią dziewczyną, z którą był tego dnia w parku, poczuł się śledzony.

„Nie chciałem nikogo skrzywdzić".

W procesie usłyszeli, że Tomasz, który przeprowadził się do Wielkiej Brytanii z Polski w 2012 roku, został śmiertelnie ranny podczas zamieszek między dużą grupą młodych ludzi. Proces nadal trwa i w miarę pojawiania się informacji na ten temat, będziemy informować o jego postępach naszych czytelników.

