Gateshead: Kobieta miała znaleźć ludzkie szczątki w polu. Okazało się jednak, że to...

Fot: NORTHUMBRIA POLICE

Kobieta przekonana, że podczas swojego spaceru z psem znalazła ludzkie szczątki w polu, postawiła na nogi policję z hrabstwa Northumberland. Czy słusznie? Sprawdźcie, co się jednak okazało...

W miniony wtorek kobieta, która udała się na spacer z swoim psem w Gateshead zwróciła uwagę na coś, co leżało w polu. Gdy przyjrzała się bliżej swojemu znalezisku uznała, że ma do czynienia... z palcem u nogi. Zrobiła zdjęcie i zaalarmowała lokalną policję. Oficerowie z hrabstwa, pomimo panujących ciemności w nocy, wraz z oddziałem psów tropiących ruszyli na poszukiwania ludzkich szczątków. Co się okazało? Otóż nie znaleziono żadnych pozostałości po ciele człowieka, a to, co kobieta wzięła za nie, okazało się... ziemniakiem.

Kobieta była przekonana, że znalazła ludzkie szczątki

W jaki sposób zareagowała policja brytyjska w tej sytuacji? Oficerowie pochwalili kobietę za jej „czujność” i stwierdzono, że ​​telefon został wykonany w „dobrej wierze”.

"Osoba, która to zgłosiła, była bardzo zaniepokojona i na zdjęciu, które nam przysłała, wyglądało na to, że to mogą być ludzkie szczątki. Było już ciemno, gdy dostaliśmy wezwanie, więc musieliśmy wysłać ekipy poszukiwawcze, aby odnaleźć miejsce zdarzenia i wykluczyć jakąkolwiek pomyłkę. Ekipa poszukiwawcza chichotała, gdy zdała sobie sprawę, że to ziemniak, ale zgłoszenie zostało zrobione w dobrej wierze i możemy tylko pochwalić czujność kobiety, która to zrobiła" - komentował inspektor Phil Hamlani z policji hrabstwa Northumberland, cytowany przez serwis informacyjny BBC.

Wezwała policja i... sprawdźcie, co się okazało!

Przy okazji tych wypadków policja zaapelowała do każdego, kto znalazłby się w potencjalnie podobnej sytuacji o nie wahanie się w kwestii wykonania telefonu. Lepiej zadzwonić i nawet się pomylić, ale mieć całkowitą pewności, że zrobiło się to, co należy.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!