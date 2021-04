Gateshead: Kobieta, która śmiertelnie potrąciła 85-latka z Polski, nie pójdzie do więzienia

Kobieta, która go potrąciła nie pójdzie do więzienia

Kobieta, która ze skutkiem śmiertelnym potrąciła 85-letniego Polaka, nie pójdzie do więzienia. Brytyjski sąd skazał ją jedynie na odbycie prac społecznych w ramach "community order".

Do tragedii z udziałem 85-letniego Polaka doszło we wrześniu 2018 roku. Nasz rodak zmierzał na umówioną wizytę lekarską do centrum medycznego Blaydon Primary Care Centre, zlokalizowanego w mieście Gateshead (hrabstwo Tyne and Wear). Na parkingu przed przychodnią został jednak potrącony przez samochód. Kierowała nim Clare McTaff, która dopiero od 18 miesięcy posiadała prawo jazdy. Auto poruszało się z niewielką prędkością, ale uderzenie było o tyle nieszczęśliwe, że upadając 85-latek uderzył głową o asfalt.

Tragiczny wypadek samochodowy w Gateshead

Z pomocą naszemu rodakowi ruszyły pielęgniarki, które akurat przechodziły niedaleko miejsca zdarzenia i natychmiast zaczęły udzielać mu pierwszej pomocy. Wkrótce na miejscu pojawili się również ratownicy medyczni, ale życia Polaka nie udało się uratować. W dzień później zmarł. Powodem śmierci były obrażenia mózgu spowodowane krwotokiem wewnętrznym.

Ta tragiczna sprawa trafiła na wokandę Newcastle Crown Court. Sędzia Julie Clemitson zapoznając się z wynikami dochodzenia przeprowadzonego przez policją zaznaczyła, że kierującą samochodem coś rozproszyło. "Byłeś w ośrodku zdrowia z dwójką swoich małych dzieci i słyszano, jak głośno mówisz lub wręcz krzyczysz, kiedy odjeżdżałeś. Bez względu na to, czy się spieszyłeś, czy nie, wszystko wskazuje na to, że zajmowałeś się jednym ze swoich dzieci i niewątpliwie to musiało cię rozpraszać" - cytujemy słowa sędziny Clemitson za lokalnym portalem "Chronicle Live". Jak wynika z zebranego materiału dowodowego kobieta, która doprowadziła do wypadku nie zachowała należytej ostrożności i nie miała świadomości, jakie zagrożenie stwarza kierowany przez nią samochód dla innych uczestników ruchu. Kobieta po prostu nie zauważyła ofiary wypadku, dopóki nie było za późno...

Nie żyje 85-letni Polak - kobieta, która go potrąciła nie pójdzie do więzienia

To, że wina leży po stronie Clare McTaff nie ulegało żadnym wątpliwościom. Pozostawała jedynie kwestia wymiaru kary. Newcastle Crown Court zawyrokował, że kobieta winna niebezpiecznej jazdy i doprowadzenie do śmierci naszego rodaka zostanie pozbawiona uprawnień na 12 miesięcy. Poza tym przez trzy miesiące będzie obowiązywał ją dozór policyjny, a w ramach "community order" wykona prace na rzecz społeczeństwa (nie sprecyzowano w jakim wymiarze).

Warto również w tym miejscu dodać, że w sądzie pojawił się również wnuk zmarłego 85-latka. Zeznawał on na korzyść sprawczyni. Wszystko również wskazuje na to, że rodzina ofiary jej wybaczyła.

Clare McTaff zajmuje się piątką swoich dzieci, a także sprawuje opieką nad własnymi rodzicami.