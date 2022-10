Gateshead: Zabity w Aycliffe Crescent 14-latek okazał się Polakiem

Do publicznej wiadomości podano narodowość oraz dane osobowe 14-latniego chłopca, który został prawodpodobnie zamordowany w Gateshead. Policja już aresztowała podejrzanych. Dochodzenie w tej sprawie znajduje się nadal w początkowej fazie.

3 października 2022 roku, w godzinach wieczornych, po 20, w Gateshead, mieście zlokalizowanym w północno-wschodniej części Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, znaleziono ciało chłopca w wieku 14 lat. Został on przewieziony natychmiast do szpitala, ale jego życia nie udało się już uratować. Zgon został ogłoszony następnego dnia, 4 października. Prowadzący dochodzenie w tej sprawie funkcjonariusze Northumbria Police bardzo szybko aresztowali osobę podejrzaną o morderstwo w tej sprawie. Okazał się nim inny chłopiec, również w wieku 14 lat. Według najnowszych doniesień znajduje się on obecnie w areszcie. Oprócz tego lokalne służby aresztowały 13-letnią dziewczynkę pod zarzutem pomocy sprawcy.

Jeszcze wczoraj na terenie miejsca, gdzie znaleziono ciało poszkodowanego (czyli Aycliffe Crescent) Northumbria Police prowadziła czynności, a nieopodal złożono kwiaty na część zmarłego chłopca.

Chłopiec zabity w Aycliffe Crescent okazał się Polakiem

Z kolei dziś, 5 października 2022 roku do publicznej wiadomości podano dane osobowe ofiary. Jak się okazało, był to nasz rodak - Tomasz O. Ze względu na szacunek dla zmarłego i jego rodziny nie podajemy pełnego nazwiska, choć oczywiście w oficjalnych komunikatach policyjnych oraz w brytyjskiej prasie można je znaleźć.

Co jeszcze wiadomo w tej sprawie? Niestety, niewiele. Policjanci z Northumbrii wciąż znajdują się na wczesnym etapie śledztwa. Póki co, wszystko wskazuje na to, że śmierć Polaka nastąpiła po doznaniu poważnych obrażeń, które prawdopodobnie zostały spowodowane przez ostrze.

Na jakim etapie znajduje się śledztwo i co udało się ustalić w tej sprawie?

"Tomasz miał przed sobą całe życie, a to tragiczne wydarzenie skróciło je i zrujnowało jego rodzinę. Ich smutek jest niewyobrażalny i są w myślach wszystkich służących w Northumbria Police, ponieważ nadal wspieramy ich w każdy możliwy sposób" - komentowała Helena Barron, główna nadinspektor.

"Dochodzenie znajduje się w toku i chcę podziękować społeczności Springwell Estate oraz wszystkim tym, którzy zgłosili się z informacjami za ich wsparcie. Chociaż wydarzenia tego rodzaju są rzadkie w naszym regionie, zdajemy sobie sprawę z ich wpływu na życie zaangażowanych osób i szerszej społeczności. Kiedy się pojawią, zobowiązujemy się do postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości" - dodawała Barron.

