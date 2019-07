Gang Polaków w UK zrobił z ponad 400 swoich rodaków niewolników. "Była to największa współczesna sieć niewolnictwa w Wielkiej Brytanii"

Brytyjskie media piszą o wsadzeniu za kratki członków polskiego gangu przestępczego, który zmusił ponad 400 Polaków do niewolniczej pracy w rejonie West Midlands. Kryminaliści z Polski stworzyli największą sieć współczesnego niewolnictwa w UK.

Polski gang wybierał swoje ofiary w Polsce, były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, bardzo często bezdomne i uzależnione. Przestępcy obiecywali im darmowe zakwaterowanie i dobrze płatne prace w Wielkiej Brytanii, dlatego setki z nich zdecydowały się na wyjazd na Wyspy.

Niestety tam zamiast lepszego życia stawali się niewolnikami. Byli głodzeni, mieszkali w zatłoczonych miejscach, w spartańskich warunkach (ze szczurami). Wykonywali ciężką pracę po paręnaście godzin dziennie w centrach recyklingu śmieci, na farmach oraz w fabrykach. Z ich zarobków okradał ich gang, który wcześniej zmuszał ich do otwarcia kont w Wielkiej Brytanii, nad którymi przejmował kontrolę.

fot. West Midlands Police

Zniewolone ofiary przestępców otrzymywały zaledwie 10 lub 20 funtów tygodniowo za ciężką pracę. Gdy jedna z ofiar gangu zmarła, usunięto jej rzeczy osobiste i dokumenty.

Ośmiu polskich przestępców (spokrewnionych ze sobą) kierujących gangiem zmuszającym swoich rodaków do niewolnictwa zostało uznanych za winnych przez sąd w Birmingham „w największej sprawie dotyczącej współczesnego niewolnictwa w Wielkiej Brytanii”. Skazano ich za niewolnictwo, handel ludźmi oraz nielegalne zarabianie pieniędzy.

Ofiarami gangu padło ponad 400 Polaków w ciągu kilku lat działalności organizacji przestępczej. Wydane wyroki obejmują okresy od czterech do jedenastu lat za kratkami. Pięciu oskarżonych zostało skazanych na początku tego roku, a trzech innych nadal czeka na orzeczenie sądu. Sprawa została ujawniona przez sąd dopiero w ten piątek, do tego czasu była utajniona.

Dzięki temu, że w roku 2015 dwie ofiary gangu uciekły i udało im się przekazać swoją historię organizacji Hope for Justice, policja rozpoczęła śledztwo w sprawie.

Sędzia Mary Stacey powiedziała w Birmingham Crown Court, że polscy przestępcy stworzyli „najbardziej rozległą i skuteczną” współczesną sieć niewolnictwa, jaka została kiedykolwiek ujawniona na Wyspach. Policja z kolei przez cztery lata prowadziła bardzo skomplikowane dochodzenie, aby ująć wszystkie osoby zamieszane w działalność gangu.

Inspektor Nick Dale, który kierował Operacją Fort powiedział w sądzie:

- To był handel ludźmi i wykorzystywanie na masową skalę. Przestępcy ci traktowali własnych rodaków wyłącznie do osobistych celów i korzyści majątkowych. To, co zrobili, było odrażające: zmuszali swoje ofiary do życia w nieludzkich warunkach i nędzy. Zmuszali ich do pracy, a w razie sprzeciwu, bito ich, grożono przemocą (…). Niektórym powiedziano, że zostaną przewiezieni do lasu, gdzie będą kopać własne groby.

