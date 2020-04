FURLOUGH z punktu widzenia PRACOWNIKA. Co oznacza w praktyce? CZĘŚĆ III

Fot. Getty

W ciągu ostatnich dwóch tygodni słowo FURLOUGH odmieniane jest w UK „przez wszystkie przypadki”. A co dokładnie furlough, czyli tymczasowy, bezpłatny urlop, oznacza dla pracownika? Poniżej znajdziecie odpowiedź na kilka nurtujących pytań.

Zostałeś wysłany na furlough. Co to oznacza?

Jeśli zostałeś wysłany na furlough, czyli na tymczasowy, bezpłatny urlop, to oznacza to, że twój pracodawca nie chce cię zwalniać i chce przeczekać najgorszy czas epidemii koronawirusa korzystając z rządowego programu pomocy Cornavirus Job Retention Scheme. Będąc na przymusowym urlopie, który nie może trwać krócej niż 3 tygodnie, otrzymasz w ramach programu wynagrodzenie w wysokości 80 proc. dotychczasowej, miesięcznej pensji (od wynagrodzenia zostaną też zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie emerytalne) lub max. £2500, jeśli twoja miesięczna pensja przekracza tę sumę.

Co wolno a czego nie wolno ci robić w trakcie furlough?

Przebywając na przymusowym urlopie furlough nie wolno ci wykonywać żadnej pracy zarobkowej dla pracodawcy, ani też dla żadnej powiązanej z nim firmy. Możesz w tym czasie przejść szkolenie (ale niezwiązane z pracą) lub podjąć pracę w charakterze wolontariusza, ale następstwem tej działalności nie może być generowanie przychodów na rzecz pracodawcy. W trakcie furlough możesz zostać poproszony przez pracodawcę o przejście szkolenia online, ale wtedy musisz za to otrzymać stosowne wynagrodzenie. Za czas spędzony na takim szkoleniu pracownikowi należy się wynagrodzenie zgodne z regulacjami dotyczącymi płacy minimalnej National Living Wage, National Minimum Wage lub Apprenticeship Minimum Wage. Jeśli pozwala ci na to twój kontrakt, to w trakcie przebywania na przymusowym urlopie możesz podjąć inną pracę (co nie wpłynie na wypłatę twojego wynagrodzenia w ramach CJRS), ale też musisz być przygotowany na to, że po upływie trzech tygodni pracodawca zawezwie cię do pracy. Pracodawca może też w każdym momencie nakazać ci przejście szkolenia online.

Czy po upływie furlough można zostać zwolnionym?

Niestety furlough nie daje gwarancji utrzymania pracy. Wszystko będzie zależało od rozwoju epidemii i jej konsekwencji dla gospodarki. Pracodawca może także kilkukrotnie wydłużać furlough, w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme, który na razie został przewidziany na 3 miesiące, w okresie od 1 marca do 31 maja. Oczywiście zwolnienia możesz się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać wówczas, gdy odmówisz udania się na przymusowy urlop.

Warunki niezbędne do wysłania pracownika na furlough

Na przymusowy urlop możesz zostać wysłany, gdy:

znajdujesz się na liście płac pracodawcy od przynajmniej 28 lutego 2020 r.;

jesteś zatrudniony na podstawie umowy pracę, na cały lub część etatu, na podstawie umowy agencyjnej lub tzw. umowy śmieciowej – zero hour contract;

zostałeś zwolniony po 28 lutego, ale pracodawca przywrócił cię do pracy po ogłoszeniu rządowego programu pomocowego.

- Z furlough, czyli przymusowego urlopu, skorzystają w UK pracownicy zarówno małych, jak i dużych firm. Wiemy już, że na przymusowy urlop wysyłają ludzi na Wyspach tacy giganci jak British Airways, EasyJet, Greggs, McDonald's czy Topshop – zaznacza Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii księgowej Admiral Tax.