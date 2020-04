FURLOUGH może kosztować brytyjską gospodarkę nawet £40 mld! To cztery razy więcej, niż pierwotnie zakładało ministerstwo skarbu

Fot. Getty

Hojna propozycja rządu UK w zakresie wsparcia przedsiębiorców w dobie koronawirusowego lockdownu może mu się wkrótce odbić czkawką. Ministerstwo skarbu zakładało bowiem, że na przymusowy urlop furlough zostaną wysłani pracownicy ok. 10 proc. brytyjskich firm, a tymczasem z możliwości tej planuje skorzystać nawet 50 proc. przedsiębiorców na Wyspach.

Program pomocowy rządu brytyjskiego dla rodzimego biznesu od samego początku był bardzo hojny. Coronavirus Job Retention Scheme zakłada bowiem dofinansowanie do wynagrodzeń przymusowo urlopowanych pracowników w wysokości 80 proc. otrzymywanej przez nich pensji, nieprzekraczające jednakże kwoty £2500 miesięcznie. O dofinansowanie do wynagrodzeń może się ubiegać każdy pracodawca, który zachowa miejsca pracy na okres min. 3 tygodni i max. 3 miesięcy.

Przedstawiając jednak trzy tygodnie temu swój program pomocowy kanclerz Skarbu Rishi Sunak zakładał, że z Coronavirus Job Retention Scheme skorzysta w UK ok. 10 proc. firm. Tymczasem, jak się okazuje, z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zamierza skorzystać, w części lub w całości, nawet 50 proc. przedsiębiorców na Wyspach. Wiadomo już, że na przymusowy urlop wszystkich swoich pracowników wysłało aż 20 proc. małych przedsiębiorstw w UK. Z kolei aż 50 proc. firm zamierza skorzystać z programu CJRT przynajmniej w stosunku do części swoich pracowników.

Z informacji, które zebrała organizacja The Resolution Foundation wynika, że na przymusowy urlop z powodu epidemii koronawirusa, tzw. furlough, zostanie wysłanych w UK od 8 do 11 mln ludzi, a to może kosztować rząd nie £10 mld, jak zakładano pierwotnie, a £30 - £40 mld. Koszty programu pomocowego mogą być zatem trzykrotnie, a nawet czterokrotnie wyższe od kosztów pierwotnie wyliczonych przez ministerstwo skarbu.

