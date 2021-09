Funty, uncje i galony wrócą? Premier Johnson rozważa wprowadzenie miar imperialnych

Czy czeka nas powrót miar imperialnych? Czy w brytyjskich sklepach znów będziemy kupować nie w gramach lub kilogramach, ale w uncjach? Rząd brytyjski rozpoczął gruntowny przegląd wciąż obowiązującego w UK prawodawstwa unijnego.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego "iNews" brytyjscy ministrowie zajmą się gruntownym przeglądem wszelkich przepisów unijnych, które wciąż obowiązują na Wyspie. Ustawodawstwo brukselskie zostanie "poprawione lub uchylone, jeśli zostanie uznane, że nie przynosi korzyści Brytyjczykom" - napisano w oficjalnym komunikacie prasowym rządu. Co może to w praktyczne oznaczać? W dokumencie "Brexit Opportunities" opublikowanym w miniony czwartek zwrócono uwagę na możliwość powrotu do... miar imperialnych.

Funty, uncje i galony zastąpią gramy, kilogramy i litry?

Obowiązujące w UK obecne prawo stanowi, że w sprzedaży produktów należy stosować miary metryczne, takie jak gramy, kilogramy, mililitry i litry. Nadal można sprzedawać różne towary na uncje lub funty, ale obok nich muszą być podawane ilości w gramach i kilogramach. Przepisy regulujące te kwestie zostały wprowadzone w 1994 roku i od dawna są krytykowane przez działaczy antyunijnych.

Jak donosi "The Independet" premier Boris Johnson rozmawiał już z członkami rządu w tej sprawie. Szef brytyjskiego rządu chciałby, aby w sklepach i na straganach "unijne" jednostki miary zostały zastąpione jednostkami imperialnymi. "Nadmierne regulacje były często wymyślane i uzgadniane w Brukseli bez uwzględnienia interesu narodowego Wielkiej Brytanii. Mamy teraz możliwość robienia rzeczy inaczej i zapewnienia, że swobody Brexitu są wykorzystywane, aby pomóc firmom i obywatelom w osiągnięciu sukcesu" - komentował David Frost, minister ds. Brexitu.

Boris Johnson jeszcze w 2019 postulował powrót miar imperialych

Brytyjski system miar funkcjonuje od roku 1824 roku, gdy został ustandaryzowany w Wielkiej Brytanii. Jednostki imperialne były używane w Zjednoczonym Królestwie oraz dawnych koloniach brytyjskich, podczas gdy reszta świata (od 1795 roku) korzystała z systemu metrycznego. Obecnie, oficjalnie systemu imperialnego używają tylko trzy kraje – Stany Zjednoczone, Liberia i Mjanma (dawniej Birma). W samej Wielkiej Brytanii oficjalnie używa się systemu metrycznego, choć wielu mieszkańców Wyspy potocznie posługuje się milami, jardami czy stopami. Te jednostki miary pojawiają się choćby w prasowych artykułach.

Dodajmy, że w artykule na łamach "Spectatora" pisał o tym nie kto inn, jak... Boris Johnson. W 2019 roku, gdy zostawał premierem obiecywał, że "przywróci tę starożytną wolność", a "ludzie wiedzą ile to jest funt jabłek".