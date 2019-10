Funt zareagował na wiadomość o nowym porozumieniu ws. Brexitu

Fot. Getty

Po uzgodnieniu umowy brexitowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską funt wzmacnia swoją pozycję w stosunku do głównych światowych walut. W stosunku do złotówki pozostaje na stabilnym poziomie.

Po sukcesie w negocjacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską ws. nowej umowy brexitowej, brytyjska waluta pozytywnie zareagowała, znacznie wzmacniając swoją pozycję na światowym rynku walut. Szterling istotnie podniósł swoją wartość w stosunku do euro i dolara, a także względem innych głównych światowych walut, a w stosunku do złotówki pozostaje stablny.

Kurs wymiany funta na euro odnotowano na poziomie 1,1626 - co oznacza wzrost o 0,53 proc. Kurs wymiany funta na dolara osiągnął 1,2928 - co daje wzrost o 0,9 proc. Z kolei w stosunku do złotówki szterling utrzymuje się na poziomie 4,93-4,94.

Co ciekawe, funt znacząco wzmocnił swoją pozycję na światowym rynku wolut pomimo tego, że losy umowy brexitowej nie zostały jeszcze przesądzone. Ratyfikacja nowego porozumienie będzie możliwa dopiero wtedy, gdy brytyjski parlament zagłosuje za nową umową Borisa Johnsona. Ze wstępnych deklaracji członków brytyjskich ugrupowań politycznych można jednak sądzić, że premierowi nie będzie łatwo zdobyć wystarczającej większości głosów dla wynegocjowanego porozumienia.

