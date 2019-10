Funt zaczyna odrabiać straty po najniższych notowaniach wobec euro i dolara od początku września

Pozytywną informacją, która pozwala obecnie funtowi na odrobienie strat, jest wola ze strony UE jak i Wielkiej Brytanii do zawarcia porozumienia dotyczącego Brexitu przed końcem października.

Po tym, jak funt spadł do najniższego poziomu od ponad miesiąca, zaczął bardzo powoli odrabiać straty.

We wtorek kurs funta spadł do najniższego poziomu od ponad miesiąca wobec głównych walut po tym, jak Angela Merkel powiedziała, że nie widzi możliwości zawarcia umowy brexitowej. W środę szterling zaczął jednak powoli odrabiać straty, gdy Unia Europejska wyraziła chęć do znalezienia wyjścia z impasu.

Po dużym spadku funta we wtorek do najniższego poziomu od ponad miesiąca, kiedy to negocjacje w sprawie wyjścia z UE znalazły się w momencie kryzysowym. Brytyjska waluta zaczęła jednak odrabiać straty w środę po informacji o tym, że Boris Johnson i Guy Varadkar spotkają się w tym tygodniu, aby znaleźć porozumienie w temacie Brexitu.

Polecane: Angela Merkel do Borisa Johnsona - porozumienie ws. Brexitu jest "nieprawdopodobne"

Finansiści twierdzą, że sytuacja jest optymistyczna o tyle, że obie strony – zarówno Wielka Brytania jak i Unia Europejska są zaangażowane w negocjacje i wykazują chęć do zawarcia porozumienia oraz podpisania umowy wyjścia.

Dzisiaj funt brytyjski wart jest 1,111 euro, 1,22 dolara i 4,81 złotego, czyli mniej niż ponad dwa tygodnie temu. Sytuacja związana z Brexitem nadal nie jest pewna, a do terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE pozostało zaledwie parę tygodni.

Przeczytaj też: Donald Tusk skrytykował Borisa Johnsona za „głupią grę w przerzucanie się winą” za brak porozumienia ws. Brexitu

Analitycy finansowi twierdzą, że w najbliższym czasie funt będzie mocno reagował na jakiekolwiek doniesienia związane z Brexitem, gdyż jest to obecnie kwestia kluczowa. W przypadku pozytywnych informacji jego kurs będzie zbliżał się do 5 złotych, a nawet w najlepszym wypadku może przekroczyć tę wartość.