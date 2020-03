Funt wzrósł powyżej 5 złotych! Jest teraz mocniejszy od dolara i euro

W ciągu zaledwie jednej doby kurs funta wzrósł z 4,91 zł do 5,03 zł.

Kurs funta wzrósł w ciągu jednej doby z 4,91 do 5,03 zł, natomiast wobec euro z 1,08 do 1,10 EUR, co – jak podają finansiści – jest związane z poprawą nastrojów inwestorów i dotyczy głównie pozytywnej sytuacji w Chinach związanej z koronawirusem.

Po dużym osłabieniu brytyjskiej waluty nastąpił wzrost wartości funta o 1,13 proc. do poziomu 5,03 zł, 1,10 euro i 1,19 dolara. Jest to związane m.in. z decyzją Banku Anglii o obniżeniu stóp procentowych – główną stopę procentową obniżył do poziomu 0,25 proc., a także poinformował o dodatkowych środkach, które będą miały na celu osłabienie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę.

Drugim czynnikiem, dzięki któremu funt odnotował wzrost, jest sytuacja na rynku globalnym – światowe giełdy odnotowały pewne wzrosty związane z optymistyczną sytuacją w Chinach, gdzie udało się w dużej mierze w zapanować nad epidemią koronawirusa.

Finansiści twierdzą jednak, że nadal na rynkach istnieje duża niepewność, która dotyczy m.in. tego, jak szybko uda się opracować szczepionkę przeciwko Covid-19 i czy będzie to możliwe zanim dojdzie do kolejnej fali zachorowań jesienią tego roku.

