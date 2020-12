Funt wystrzelił w górę po historycznym zawarciu umowy handlowej z UE. Kurs szterlinga powyżej 5 zł

Kurs funta wzrósł do najwyższego poziomu od dwóch lat wobec dolara po długo wyczekiwanym zawarciu umowy handlowej między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Brytyjska waluta poszybowała w górę także wobec euro o 0,6 proc. do poziomu 1,11 EUR, a w stosunku do złotówki przekroczyła barierę 5 PLN.

Po wielu miesiącach niepewności i kryzysów, które mocno nadwyrężyły brytyjską walutę, zawarcie umowy handlowej z Unią Europejską sprawiło, że funt wystrzelił w górę, szczególnie wobec dolara - do poziomu najwyższego od dwóch lat, 1,36 USD.

Kurs funta w górę

W czwartek kurs funta wzrósł o 0,6 proc. wobec euro i 0,8 proc. wobec dolara. Z kolei w stosunku do polskiej waluty szterling przekroczył barierę 5 złotych i plasuje się obecnie na poziomie 5,01 PLN, co jest związane także z osłabieniem złotówki.

Mimo pozytywnych informacji dotyczących umowy brytyjscy handlowcy nadal obawiają się o swoją przyszłość, co jest związane z wyjątkowo krótkim czasem przygotowania na przejście na nowe warunki funkcjonowania.

Jak powiedział Tony Danker, dyrektor generalny CBI:

- Firmy zaczną natychmiast analizować szczegóły [umowy – przyp. red.], gdy tylko będą mogły, aby zrozumieć konsekwencje dla biznesów, klientów i konsumentów, jednak rządowy poradnik jest konieczny dla wszystkich sektorów. Przede wszystkim potrzebujemy pilnego potwierdzenia okresów karencji, aby złagodzić gwałtowne przejście.

Większość biznesów mówi jednak o dużej uldze związanej z podpisaniem umowy handlowej i uniknięciem twardego Brexitu, który dla wielu z nich wiązałby się z dużymi problemami, czasem nie do pokonania.

Funt nadal pod presją

Dodatkowym problemem, który wywiera na funta presję, jest trudna sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii i zamknięcie się krajów europejskich na przyjezdnych z Wysp, a w przypadku Francji częściowe otwarcie granicy z koniecznością okazania negatywnego testu na Covid-19 przy jej przekraczaniu.