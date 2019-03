Funt umacnia się. Ten tydzień będzie jednym z najtrudniejszych dla brytyjskiej waluty

W ubiegłym tygodniu szterling doświadczył dużych wahań na rynku walutowym w związku z perturbacjami dotyczącymi Brexitu. W ostatni tydzień marca, który będzie jednym z najważniejszych dla Wielkiej Brytanii, funt wszedł jednak na mocniejszej pozycji.

W poniedziałek rano wartość funta plasowała się na poziomie 1.17 euro, 1.32 dolara i 5.02 złotego, co stawia brytyjską walutę na zdecydowanie mocniejszej pozycji niż w ubiegły czwartek. Analitycy finansowi podkreślają jednak, że ten tydzień może być niezwykle trudny dla szterlinga.

Największy wpływ na wartość brytyjskiej waluty będzie miał w najbliższych dniach temat Brexitu, kiedy to Theresa May będzie szukała sposobu na to, aby przekonać parlamentarzystów do swojej umowy brexitowej i może okazać się, kiedy tak naprawdę Wielka Brytania opuści Wspólnotę.

Jeśli premier nie uda się przekonać Izby Gmin do warunków zawartego przez nią i Unię porozumienia, wtedy 12 kwietnia może dojść do twardego Brexitu, co uznaje się za najczarniejszy scenariusz dla Wielkiej Brytanii.

Zagorzali konserwatyści tacy jak Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Dominic Raab, Jacob Rees-Mogg czy Steve Baker opowiadają się nadal przeciwko umowie Theresy May i powtarzają, że w przypadku kolejnego głosowania, nie dadzą jej swojego poparcia.

Wartość funta zależy obecnie w dużej mierze od rozgrywek politycznych zarówno wewnątrz Partii Konserwatywnej jak i w nieustannym sprzeciwie laburzystów wobec planów Theresy May dotyczących Brexitu.

Obalamy mity dotyczące zatrudniania unijnych imigrantów po Brexicie