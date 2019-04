Obstawianie wydarzeń sportowych, a Polskie prawo

W odróżnieniu od większości przepisów Unii Europejskiej, za regulacje prawa dotyczącego hazardu i zakładów wzajemnych odpowiedzialny jest organ kraju, w którym świadczona będzie usługa zakładów wzajemnych. Co więcej, przepisy te nie są w żaden sposób ujednolicone przez Unię Europejską, a lokalne prawo może się znacząco różnić.

Zastanawiasz się, jak to naprawdę jest z tym hazardem i obstawianiem meczy w Polsce? Jak upewnić się czy dany bukmacher działa legalnie? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Kto w Polsce sprawuje władzę nad zakładami wzajemnymi?

Każdy mieszczący się i legalnie działający na terenie Polski bukmacher musi posiadać zgodę Ministra Finansów RP na oferowanie zakładów wzajemnych. Pamiętać należy, że licencja ta pozwala jedynie na oferowanie usług tylko w określonym przez nią zakresie oraz tylko i wyłącznie na terenie Polski. W przypadku chęci ekspansji danego bukmachera na rynki zagraniczne, będzie musiał on spełnić przepisy panujące w danym kraju. Dlatego też zdarzyć może się, że bardzo popularny i w pełni legalnie działający za granicą bukmacher może nie otrzymać pozwolenia w Polsce.

Należy również pamiętać, że każda licencja wydawana jest jedynie na 6 lat oraz posiada ściśle określone kryteria, które należy spełnić. Dodatkowo, licencja ta może zostać w każdej chwili unieważniona, jeśli tylko okaże się, że dany bukmacher nie wywiązuje się z jej założeń. Licencja cofnięta może zostać w całości, lub też jedynie w części.

Co więcej, należy zwrócić uwagę na fakt, że licencja wydana zostanie jedynie w przypadku gdy zachowany jest interes publiczny i bezpieczeństwo państwa, a dopiero następnie- obywateli. Na niekorzyść serwisów bukmacherskich, koncesja udzielona zostać może na usługę, która może w przyszłości zostać objęta monopolem państwa. Innymi słowy, każdy bukmacher działający na terenie Polski skazany jest na łaskę i niełaskę urzędników. Dodatkowo, licencja wydawana jest jedynie na jedną, ściśle określoną działalność gospodarczą, wraz z czasem rozpatrzenia wniosku wynoszącym aż 6 miesięcy. Do wniosku należy także dołączyć projekty regulaminów i inne dokumenty.

Warto jest również rozróżnić organy władzy, które tę licencję wydają. Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych może być wydane jedynie przez Ministra Finansów, a np. zezwolenie na urządzanie gry bingo lub loterii spoczywa na dyrektorze danej izby skarbowej. Każda firma starająca się o licencję musi również dokonać opłaty, która wynosi 90 000 zł. W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganej licencji, każda działalność gospodarcza podlega karze 5-krotności opłaty za wydanie licencji. Dla zakładów wzajemnych, kara wynosić będzie 450 000 zł.

Skąd możesz mieć pewność, że dany bukmacher działa w 100% legalnie?

Posiadanie licencji wydanej przez Ministra Finansów jest dużą zaletą, która bardzo chętnie wykorzystywana jest przez legalnie działające serwisy. Dlatego też łatwo jest odnaleźć odpowiedni zapis potwierdzający posiadanie licencji już w samej witrynie (jeśli nigdzie nie możesz znaleźć informacji na temat posiadanych licencji, zalecane jest omijanie takich “bukmacherów” jak najszerszym łukiem). Poprzez obstawianie wydarzeń sportowych w serwisie nie posiadającym licencji narażasz się nie tylko na stratę swoich pieniędzy, ale również i bardzo wysokie kary pieniężne.

Czy istnieją również inne, sprawdzone metody, które potwierdzą legalność danego bukmachera? Zdecydowanie tak! Pierwszą z nich jest witryna internetowa LegalniBukmacherzy.org, która specjalizuje się w wyszukiwaniu, weryfikacji i recenzowania legalnie działających bukmacherów. Możesz również zadzwonić na infolinię danego serwisu lub napisać e-maila. Co więcej, część nielegalnie działających w Polsce bukmacherów jest automatycznie blokowana, co znacząco ułatwia całą sprawę (zazwyczaj bukmacher sam zablokuje dostęp do serwisu osobom z danego kraju, tak aby nie stracić licencji posiadanych w innych lokalizacjach).

Czy istnieją w Polsce pozarządowe stowarzyszenia dbające o rzetelność w branży zakładów wzajemnych?

Niegdyś praktycznie nieistniejące, dzisiaj sytuacja pozarządowych stowarzyszeń dbających o rzetelność usług branży hazardowej znacząco uległa poprawie. Dobrym tego przykładem jest pojawienie się Stowarzyszenia Zdalnego Hazardu (Remote Gambling Association - RGA), czy też Europejskiego Stowarzyszenia Gier i Zakładów (European Gaming and Betting Association - EGBA).

Celem działania tych organizacji jest stworzenie w Europie otwartego rynku zakładów wzajemnych, który zapewni zainteresowanym graczom szeroki wybór licencjonowanych bukmacherów. Na dzień dzisiejszy jest to jednak dość skomplikowane oraz nie do końca jasne. Np. członkami EGBA są operatorzy, którzy nie posiadają polskiej licencji. Co więcej, powyższe organizacje posiadają dodatkowe, równie ważne cele:

Zapewnienie graczom łatwego i swobodnego dostępu do usług

Upewnienie się, że przestrzegane są wysokie standardy sumienności

Promowanie konkurencyjnego rynku dla bukmacherów w Polsce i całej Europie

Wspieranie osób uzależnionych od hazardu

Podsumowanie

Branża hazardowa jest w Polsce ściśle regulowana, szczególnie po nowelizacji ustawy hazardowej, która miała miejsce w 2016 (zastępując ustawę z roku 2009). Dzięki niej bukmacherzy zobowiązują się do przestrzegania prawa i płacenia podatków w Polsce, a licencja wydana może zostać jedynie na jedno kasyno. Co więcej, ustawa hazardowa ustanawia monopol na automaty do gry oraz reguluje rejestr domen blokowanych- nie licencjonowani bukmacherzy są dzięki temu skutecznie usuwani.

Pomijając wszystkie wymienione wyżej kwestie, każdy polski gracz musi liczyć się przede wszystkim z karami. Za granie w nie legalnie działającym serwisie bukmacherskim, któremu została udowodniona wina, każdy gracz podlega grzywnie wynoszącej do 3 200 000 zł, oraz całkowitej konfiskacie postawionych pieniędzy. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa sprawdzenie legalności danego bukmachera powinno być pierwszą czynnością, zaraz po zalogowaniu się do serwisu.