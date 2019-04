Funt stracił na wartości po ponownym odrzuceniu przez parlamentarzystów alternatywnych opcji Brexitu

Medialne doniesienia o rosnącej w siłę wewnątrzpartyjnej opozycji wobec przywództwa premier May odbiły się na kursie funta. Dziś rano brytyjska waluta traciła zarówno w relacji do amerykańskiego dolara,...

Rząd premier Theresy May odcina się od brania odpowiedzialności za wprowadzenie planu awaryjnego w momencie gdy negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej się nie powiodą.

Jeśli braliście kredyt na kupno nieruchomości w Wielkiej Brytanii, to radzimy dokładnie sprawdzić umowę podpisaną z bankiem. Może okazać się, że padliście ofiarami nieuczciwych praktyk stosowanych przez...

Prawie dwie trzecie Brytyjczyków zagłosowałoby za pozostaniem w UE, gdyby drugie referendum brexitowe odbyło się w najbliższym czasie, a alternatywną opcją byłaby umowa Theresy May, jak wynika z ankiety...

Theresa May poniosła kolejną porażkę. Podczas poniedziałkowego głosowania posłowie w Izbie Gmin – głosując nad serią poprawek – opowiedzieli się za przejęciem przez parlament kontroli nad procesem Brexitu...

Podczas przemówienia na zakończenie kongresu Partii Konserwatywnej w Birmingham Theresa May wezwała torysów do jedności. W przeciwnym razie, jak zaznaczyła, do Brexitu może w ogóle nie dojść.