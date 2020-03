Funt poszedł w górę po ostatniej decyzji Banku Anglii, a złoty nadal słabnie

W ciągu ostatnich 24 godzin szterling umocnił się wobec euro oraz dolara, a także innych walut (w tym złotego, który jest teraz bardzo słaby) dzięki niewielkiej stabilizacji na rynku światowym oraz decyzji Banku Anglii o kolejnej obniżce stóp procentowych.

Głównym czynnikiem, który ma obecnie największy wpływ na funta, jest stan globalnej gospodarki – wraz ze spadkiem na rynkach światowych, brytyjska gospodarka także słabnie, co jest związane z kryzysem dotyczącym pandemii.

Podczas gdy w Europie sytuacja wydaje się katastrofalna, to w kontekście gospodarki globalnej możemy zaobserwować niewielką stabilizację, co jest najbardziej związane z decyzją o zamknięciu granic Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także pozytywnych informacji płynących z Azji dotyczących zahamowania epidemii.

Niestety dalsza niepewność związana z rozwojem sytuacji w Europie, a także na świecie, będzie wywierać presję spadkową walutę. Finansiści mówią, że spodziewają się osłabienia kursu funta po obecnym wzroście, który został wywołany przez decyzję Banku Anglii o dalszej obniżce stóp procentowych.

Bank of England zdecydował się ściąć stopy procentowe do poziomu 0,1 proc. – najniższego w historii Wielkiej Brytanii. Ponadto bank ma zamiar wpompować więcej swoich pieniędzy do gospodarki przez zwiększenie udziału w brytyjskich obligacjach rządowych i korporacyjnych aż o 200 miliardów.

W czwartek funt plasował się na poziomie 1,10 euro, 1,17 dolara i 4,96 złotego. Z kolei złotówka jest teraz wobec euro najsłabsza od czasów kryzysu finansowego.

