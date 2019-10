Funt poszedł ostro w dół po wczorajszych wydarzeniach w parlamencie brytyjskim

Sytuacja robi się coraz bardziej niepewna, na co reaguje rynek walutowy.

Brytyjska waluta straciła na wartości wobec euro 0,50 proc. i wobec dolara 0,80 proc. po tym, jak we wtorek wieczorem brytyjscy parlamentarzyści nie zgodzili się na przyspieszony harmonogram dalszych prac nad ustawą brexitową.

We wtorek wieczorem w pierwszym głosowaniu Izba Gmin poparła po raz pierwszy Withdrawal Agreement Bill (WAB), czyli Ustawę o Porozumieniu ws. Wyjścia z UE, jednak drugie głosowanie dotyczące przyspieszonych prac nad umową miało już negatywny wpływ na funta.

Posłowie nie zgodzili się na szybsze tempo prac nad ustawą mającą zaimplementować umowę brexitową do brytyjskiego prawa, co z kolei znacznie utrudnia zakończenie procesu legislacyjnego przed 31 października i czyni jeszcze bardziej prawdopodobnym przesunięcie terminu Brexitu.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że premier nie chce się zgodzić na wydłużenie terminu Brexitu do stycznia 2020 roku i groził we wtorek przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, jeśli nie uda się Wielkiej Brytanii wyjść z UE do końca października.

Boris Johnson zadecydował zawiesić dalsze obrady parlamentu i poczekać na decyzję Unii Europejskiej w sprawie dalszego opóźnienia terminu Brexitu.

W związku z wtorkowymi wydarzeniami w Izbie Gmin wzrasta – wraz ze zbliżającym się 31 października – niepewność na rynku walutowym, który ostatecznie negatywnie zareagował na zawieszenie obrad, które z kolei oddalają perspektywę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE z końcem tego miesiąca z umową. W efekcie wartość funta w środę rano uplasowała się na poziomie 1,16 euro, 1,29 dolara i 4,95 złotego.

