Funt pod presją. Finansiści ostrzegają: Przygotujcie się na dalszy spadek brytyjskiej waluty

Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego i wzrost ryzyka związanego z twardym Brexitem wywierają negatywny wpływ na funta szterlinga, który – zdaniem finansistów – będzie musiał zmierzyć się w najbliższym czasie z kolejnym spadkiem.

We wtorek przed południem wartość funta odpowiadała 1,13 euro, 1,27 dolara i 4,86 złotego. Spadek kursu brytyjskiej waluty jest związany przede wszystkim ze wzrostem ryzyka dotyczącego twardego Brexitu, do którego może dojść 31 października.

W ciągu ostatniego miesiąca wartość funta wobec waluty euro spadła aż o 2,5 proc. Finansiści twierdzą także, że negatywny wpływ na brytyjską walutę ma – podobnie jak twardy Brexit – wizja nowych wyborów parlamentarnych, po których premierem mógłby zostać Jeremy Corbyn.

Według prognoz istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo zorganizowania wcześniejszych wyborów parlamentarnych w UK i 55-procentowe prawdopodobieństwo wygranej Partii Pracy. Z kolei prawdopodobieństwo zorganizowania drugiego referendum wzrosło do 50 proc.

Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, których niezaprzeczalnym zwycięzcą była Partia Brexit Nigela Farage’a, a zaraz za nią Liberalni Demokraci, miało, zdaniem analityków finansowych, niewielki wpływ na funta. O wiele bardziej znaczące jest to, co w najbliższych dniach wydarzy się w szeregach Partii Konserwatywnej, która wyłoni nowego lidera.

