Funt funtowi nierówny - czy w UK mogę zapłacić funtem szkockim?

Być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale w Wielkiej Brytanii płaci się nie tylko za pomocą funta szterlinga! W północnej części Wyspy funkcjonuje również inna waluta, której poświęcimy ten tekst!

Szkocki funt, a więc w języku scots "Pund Scots" lub "Pound Scots" po angielsku, to pieniądz Królestwa Szkocji używany do czasu, gdy weszło ono w polityczną i monetarną unię z Królestwem Anglii w 1707 roku. Nie jest on oficjalną walutą obowiązującą w Wielkiej Brytanii, ale (przede wszystkim, choć nie tylko!) można nim bez żadnych problemów płacić w Szkocji.

Skąd wzięły się w ogóle funty szkockie? Otóż w Wielkiej Brytanii centralne banki w Szkocji i Irlandii Północnej mają prawo do emitowania swojej własnej waluty. Choć oficjalną walutą całego Zjednoczonego Królestwa pozostaje "drukowany" przez Bank of England pieniądz, to na przykład w Glasgow lub Edynburgu nikogo nie dziwi, jak ktoś płaci "lokalnymi" banknotami. Na tej samej zasadzie w brytyjskiej części Irlandii płacić można również funtem irlandzkim!

W obecnych czasach funt szkocki jest drukowany przez trzy największe szkockie banki, a więc: Royal Bank of Scotland, Bank of Scotland i Clydesdale Bank. Jak pokazuje praktyka, korzysta się z nich głównie w Szkocji. Są one równe "zwykłym" funtom w stosunku 1:1 i w żaden sposób nie podlegają żadnym wahaniom giełdowym. Co ciekawe, technicznie rzecz biorąc szkockie funty nie są legalnym środkiem płatniczym, nie jest to waluta sensu stricte, ale rodzaj weksla. W dodatku próbując z nimi opuścić Wyspy możemy mieć problem! Niektóre kantory w ogóle ich nie akceptują, a inne mogą wymieniać je po niższym kursie! Także w Polsce może być z tym spory problem.

Warto również zaznaczyć bardzo wyraźnie, że w UK wszędzie zapłacimy funtami szterlingami, ale nie wszędzie przyjęte zostaną od nas funty szkockie (albo irlandzkie).

Żeby było jeszcze ciekawiej (albo bardziej zagmatwanie!) istnieją tylko "papierowe" funty szkockie - banki nie biją monet. Jak wyżej wspomnieliśmy tę walutę emitują aż trzy banki, co znowu powoduje pewne komplikacje, bo wszystkie trzy "serie" się od siebie różnią! Dwie seria banknotów ma na swoim koncie Bank of Scotland (Bridges Series oraz Tercentenary Series).

The Royal Bank of Scotland z kolei w 2017 ruszył z nowym wolumenem banknotów z Nan Shepherd i Mary Somerville, dwiema znanymi na całym świecie Szkotkami. Z kolei aż trzy serie banknotów wydał natomiast Clydesdale Bank! Można się w tym całkiem nieźle pogubić!