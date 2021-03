Funt brytyjski na rekordowym poziomie. Najwyższym od prawie 5 lat

Po ubiegłotygodniowych wahaniach kursu funta, ten tydzień zaczął się dla szterlinga bardzo pozytywnie. W czasie gdy Wielka Brytania luzuje kolejne restrykcje związane z lockdownem, wartość brytyjskiej waluty pnie się w górę, zwłaszcza wobec złotego.

Na rynku walutowym obecnie największą uwagę koncentruje na sobie funt brytyjski, którego wartość obecnie wzrosła wobec euro do poziomu najwyższego od 13 miesięcy, a wobec polskiego złotego do poziomu najwyższego od prawie 5 lat.

Kurs funta rekordowo wysoki

Po perturbacjach w ubiegłym tygodniu, kiedy to w środę nastąpiło mocne osłabienie szterlinga wynikające z problemów związanych z dostawami szczepionki, funt szybko zaczął piąć się w górę i w ciągu następnych sześciu dni wzrósł do rekordowego poziomu. We wtorek wartość funta brytyjskiego wyniosła 5,46 PLN, 1,17 EUR i 1,38 USD.

Wyjątkowy wzrost widać szczególnie wobec złotówki, co jest z także związane ze słabością polskiej waluty wynikającą z obecnego kryzysu w kraju i drastycznie wysokich wskaźników zachorowań na koronawirusa.

Szczepienia nadzieją dla szterlinga

W poniedziałek w Anglii zostały zniesione kolejne restrykcje związane z lockdownem, a masowy program szczepień przebiega bez zakłóceń, co jest głównym czynnikiem wzmacniającym brytyjską walutę. Chwilowa niepewność, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu w związku z dostawami szczepionek, była przyczyną nagłego spadku kursu funta, jednak szybkie unormowanie się sytuacji ponownie wyniosło funta w górę.

Mimo trudności związanych z ustaleniami brexitowymi czynnikiem dominującym mającym największy wpływ na funta jest program szczepień i jego planowy przebieg. Pod tym względem Wielka Brytania wyprzedza kraje europejskie i to daje jej też przewagę na rynku walutowym, który ściśle łączy masowe szczepienia z reaktywacją gospodarczą.

Ponadto analitycy finansowi podkreślają, że kwiecień jest zwykle mocnym miesiącem dla brytyjskiej waluty, dlatego możemy liczyć na jej dalszy wzrost w następnych tygodniach.