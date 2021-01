Fryzura Borisa Johnsona - czy premier UK czesze swoje włosy? Mamy odpowiedź! [WIDEO]

Co Boris Johnson ma z tymi włosami? Czy on je w ogóle czesze? Chcecie poznać odpowiedź na to pytanie? Zapraszamy do lektury tego tesktu i obejrzenia filmu!

Boris Johnson bardzo umiejętnie konstruuje swój publiczny wizerunek polityka nieco zwariowanego, lubiącego kontrowersje, którego nie sposób pomylić z żadnym innym torysem. Obecny premier UK budzi kontrowersje swoim zachowaniem, wyglądem i poglądami. Na tle innych czołowych postaci Partii Konserwatywnej barwna osobowość Bo-Jo wyraźnie się odcina, zresztą - wystarczy na niego spojrzeć. Tej fryzury nie da się pomylić z żadną inną!

Fryzura Borisa Johnsona - reporter BBC odważył się o nią zapytać!

Włosy szefa brytyjskiego rządu są obiektem żartów, pojawiają się w memach, są wyśmiewane przez opozycję i jego politycznych rywali, przyciągają uwagę fotoreporterów. Są elementem image`u Johnsona i trudno sobie bez nich wyobrazić jego postać. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że są one wykorzystywane w celach politycznych, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało.

Warto więc w tym miejscu zadać pytanie - czy Boris Johnson się w ogóle czesze? Takie pytanie padło jeszcze w zeszłym roku, gdy dziennikarz BBC North West Kevin Fitzpatrick podczas otwarcia Openzone w Bolton przekazał pytanie, które zostało w zasadzie zadane przez jego... matkę. "Panie premierze, pana włosy są dosłownie wszędzie i moja mama chciałaby wiedzieć dlaczego" - komentował Fitzpatrick.

Co odpowiedział premier UK?

Zapytany o to czy czesze swoją blond czuprynę premier Johnson odpowiedział, że tak, jak najbardziej. Moment ten został wyłapany i nagrany przez kamery. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

"Przeproś ją za moje notorycznie niechlujne blond loki" - komentował Johnson. "Ja je czeszę naprawdę, ale one tak same z siebie. Przepraszam za moje włosy, ale daje z siebie wszystko. Mam szczotkę w biurze i dbam o nie najlepiej, jak potrafię" - dodawał.

