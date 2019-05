Frytki z meduz i burgery z świerszczy - tak będzie wyglądała dieta w UK w 2050 roku?

Jakie jedzenie jest najlepsze na upały i pomaga nam się schłodzić?

Synoptycy twierdzą, że upały utrzymają się w Wielkiej Brytanii jeszcze do końca września. Wielu mieszkańców Wysp jest już nimi zmęczonych, jednak warto zwrócić w tym wypadku uwagę na to, co jemy i pijemy...