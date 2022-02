Francja zamyka granice dla turystów niezaszczepionych trzecią dawką! Wjazd do kraju będzie niemożliwy dla osób podwójnie zaszczepionych?

Fot. Getty

Rząd w Paryżu po raz kolejny zaostrzył przepisy covidowe dotyczące wjazdu turystów do kraju. Okazuje się, że teraz do Francji nie wjadą bez „istotnego powodu” ci turyści, którzy drugą dawkę szczepionki przyjęli ponad 9 miesięcy temu. Aby zatem móc przekroczyć granicę francuską, obcokrajowcy będą potrzebowali trzeciej dawki szczepionki.

Francja bardzo restrykcyjnie podchodzi do walki z epidemią w zasadzie od samego jej początku. I nawet teraz, gdy wiele państw raczej luzuje obostrzenia, Francja jeszcze bardziej przykręca śrubę. Rząd w Paryżu ogłosił właśnie, że nie wpuści do kraju obcokrajowców niezaszczepionych trzema dawkami, o ile za ich przyjazdem do kraju nie będzie stał „istotny powód”. Wszystkie zatem osoby, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, aby wjechać do Francji jako turyści, będą musieli okazać dowód poddania się trzeciemu szczepieniu przypominającemu (tzw. boosterowi w UK). Dla mieszkańców UK może to stanowić pewien problem, jako że trwa właśnie zimowy sezon narciarski, a dodatkowo na Wyspach zbliża się w szkołach przerwa semestralna. Władze Francji stoją na twardym stanowisku, że bez trzeciej dawki turyści chcący wjechać do Francji będą traktowani jak osoby niezaszczepione, co oznacza, że będą oni mogli wjechać do kraju tylko po przedstawieniu naprawdę „istotnego powodu”. Takim powodem może być na przykład trudna sytuacja życiowa - choćby odwiedziny u umierającego krewnego.

Eurostar informuje klientów o nowych zasadach podróżowania do Francji

O nowych regułach dotyczących wjazdu do Francji informuje swoich klientów m.in. Eurostar. „Jeśli przeszedłeś pełny cykl szczepień 9 miesięcy temu lub więcej i nie przyjąłeś dawki przypominającej przeciwko COVID-19, to musisz przestrzegać zasad dotyczących osób niezaszczepionych wjeżdżających do Francji” - czytamy w komunikacje przewoźnika.

Wielka Brytania nie ustanowiła jeszcze limitu czasowego, to znaczy kiedy podwójne szczepienia stracą ważność w przypadku podróży międzynarodowych. Natomiast już wkrótce rząd może wprowadzić wymóg posiadania boostera, aby cieszyć się podróżami bez obowiązku wykonywania testów na obecność koronawirusa. A testy te, przypomnijmy, nie będą obowiązywać osób w pełni zaszczepionych od 11 lutego.