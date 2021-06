Francja wydłuża dla Brytyjczyków termin na uregulowanie statusu rezydenta o trzy miesiące! Dlaczego UK nie pójdzie w jej ślady?

Brytyjczycy mają teraz czas na uregulowanie statusu we Francji do 30 września

Francja zdecydowała się wydłużyć Brytyjczykom termin składania wniosków o prawo pobytu w tym kraju po Brexicie. Władze Francji ustaliły, że wielu poddanych Elżbiety II nie zdążyło jeszcze uregulować swojego statusu rezydenta, co może grozić utratą przez nich m.in. prawa do pracy czy darmowej opieki zdrowotnej.

Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych przychyliło się do apeli władz lokalnych i postanowiło wydłużyć Brytyjczykom termin składania wniosków o pozwolenie na pobyt we Francji po Brexicie. Pierwotnie ostateczny termin na uregulowanie swojego statusu we Francji przypadał na 30 czerwca (tak samo jak w Wielkiej Brytanii dla obywateli państw UE), ale decyzją ministra został on właśnie wydłużony o trzy miesiące – do 30 września. Tym samym Francja poszła w ślady Holandii, która zdecydowała się na podobny krok już miesiąc temu. - Cieszymy się, że francuskie ministerstwo wysłuchało naszych próśb o wydłużenie tego czasu z uwagi na pandemię. Dodatkowe trzy miesiące pozwolą dotrzeć do wielu osób, a także pozwolą na udostępnienie większej ilości informacji w zakresie tego, co stanie się z osobami, które nie uregulują swojego statusu – zaznaczyła Kathryn Dobson z kampanii France Rights and British in Europe.

Brak statusu rezydenta wiąże się z utratą praw



Według ambasady Wielkiej Brytanii we Francji, wniosek o rezydenturę po Brexicie złożyło 135 000 brytyjskich expatów, natomiast wciąż nie zrobiło tego jeszcze ponad 13 000 osób. A przecież we Francji, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, brak uregulowanego statusu po Brexicie będzie się wiązał z brakiem możliwości podejmowania pracy, a także z utratą dostępu do opieki zdrowotnej, emerytur, wynajmu nieruchomości czy nawet kredytów hipotecznych. Francja to jedno z 13 państw (obok m.in. Łotwy, Luksemburga, Malty i Holandii), które wymagają od Brytyjczyków oficjalnego zaaplikowania o status rezydenta (pozostałe kraje przyznały ten status automatycznie wszystkim Brytyjczykom, którzy mieszkali na ich terenie w dniu 31 grudnia 2020 r.).

Pójście władz na rękę obywatelom brytyjskim we Francji i Holandii powinno zostać przeanalizowane przez Home Office w UK. Choć minister ds. imigracji Kevin Foster od dawna i bardzo konsekwentnie powtarza, że nie rząd nie planuje żadnego wydłużenia programu Eu Setllement Scheme.