Francja wprowadza kwarantannę dla podróżnych z UK. Od kiedy będą obowiązywać zaostrzone zasady?

Kiedy zaostrzone zasady wejdą w życie i ile dni trwa przymusowa izolacja we Francji?

Fot. Getty

Kolejny kraj zaostrza zasady wjazdowe dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. Po decyzji Niemiec, teraz Francja ogłosiła wprowadzenie kwarantanny dla osób przyjeżdżających z UK.

Francja jest kolejnym krajem UE, który wprowadza dodatkowe ograniczenia dla przyjezdnych z Wielkiej Brytanii. Powodem zaostrzenia zasad jest rozprzestrzenianie się indyjskiego wariantu koronawirusa w UK. Od kiedy będzie obowiązywać kwarantanna we Francji dla podróżnych z UK?

Francja wprowadza kwarantannę dla podróżnych z UK

Francuskie władze ogłosiły, że nowe zasady dla podróżnych z UK wejdą w życie z końcem miesiąca, czyli 31 maja 2021. Co jednak ciekawe, kwarantanna wjazdowa we Francji trwa krócej niż na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, gdzie należy izolować się przez 10 dni po przekroczeniu granicy. We Francji podróżni z UK będą musieli przejść tygodniową kwarantannę, czyli nakaz izolacji obejmie 7 dni. Na razie nie jest pewne, jakie zasady będą obowiązywać w przypadku tranzytu z UK przez terytorium Francji.

Znacznie surowsze zasady wprowadzono w ubiegłym tygodniu w Niemczech, gdzie podróżni z Wielkiej Brytanii mają obowiązek poddać się kwarantannie wjazdowej na dokładnie dwa tygodnie, czyli na aż 14 dni. Francja i Niemcy nie są jedynymi krajami europejskimi, które ogłosiły zaostrzenie zasad wjazdu dla podróżnych z UK. Przykładowo, Austria wprowadzi zakaz bezpośrednich lotów z Wielkiej Brytanii od 1 czerwca.

Niepokojąca sytuacja epidemiczna w UK

Restrykcje nakładane w ostatnim czasie przez niektóre państwa UE na podróżnych z UK uzasadniane są niepokojącym rozprzestrzenianiem się indyjskiej mutacji koronawirusa (wariantu B.1.617.2) na Wyspach. W ubiegłym tygodniu w UK odnotowano 3424 nowe przypadki zakażenia tym wariantem i jest to o 2111 nowych przypadków więcej niż w tygodniu wcześniejszym. Za rejony najbardziej dotknięte władze UK uznały osiem obszarów Anglii:

Bolton

Blackburn

Kirklees

Bedford

Burnley

Leicester

Hounslow

North Tyneside.

Dla tych obszarów na stronach rządowych pojawiły się dodatkowe zalecenia, dotyczące przede wszystkim spotykania się z osobami z innych gospodarstw domowych oraz podróżowania.