Francja „mści się” na Wielkiej Brytanii? W odwecie wprowadza kwarantannę dla mieszkańców Wysp

Zastanawiające jest jednak to, że odsetek zachorowań we Francji jest dużo większy niż w Wielkiej Brytanii.

Zaledwie dziesięć dni po wprowadzeniu przez brytyjski rząd kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Francji, rząd francuski poinformował o planach wprowadzenia przymusowej kwarantanny dla podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dni.

Francja poinformowała, że „w ciągu najbliższych dni” wprowadzi nowe regulacje dla przyjezdnych z Wielkiej Brytanii, gdyż kwarantanna nie może obowiązywać tylko dla podróżnych w jednym kierunku.

Kwarantanna dla przyjeżdżających z UK

Decyzja Francji bardzo skomplikuje sytuację podróżnych między tymi dwoma krajami. Oznacza to, że mieszkańcy UK wybierający się na wakacje do Francji, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie, a następnie po powrocie na Wyspy ponownie zostaną objęci nakazem odizolowania się na dwa tygodnie.

Zachorowalność w UK mniejsza niż we Francji

Nowe regulacje mają zostać wprowadzone przez francuski rząd mimo tego, że zachorowalność na koronawirusa w Wielkiej Brytanii jest dużo mniejsza niż we Francji. Dla porównania - w UK mamy do czynienia z 10,7 przypadkami zachorowań na 100 000 osób, z kolei we Francji z 36,4 na 100 000 osób.

W poniedziałek we Francji odnotowano kolejne 4 897 przypadków zachorowań w ciągu zaledwie 24 godzin, co jest najwyższym wskaźnikiem od początku marca. Dla kontrastu w Wielkiej Brytanii odnotowano 853 przypadki, co jest najniższym wskaźnikiem w ciągu ostatnich pięciu dni.

Inne kraje, jak Hiszpania czy Chorwacja, które wcześniej Wielka Brytania włączyła na swoją „czerwoną listę”, nie posunęły się do odwetu i nie wprowadziły podobnych obostrzeń dla przyjeżdżających z UK.

Francuski minister ds. europejskich, Clement Beaune powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji:

- Mamy zasadę dotyczącą wzajemności, dlatego nasi brytyjscy przyjaciele nie zamkną granicy w jedną stronę. Podróżnych wracających z Wielkiej Brytanii będą obowiązywać prawdopodobnie restrykcyjne regulacje, o których premier i Rada Obrony zadecyduje w ciągu najbliższych paru dni.

Które kraje trafiają na listę niebezpiecznych?

Powołany przez brytyjski rząd organ Joint Biosecurity Centre (JBS) monitoruje niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem w poszczególnych krajach i radzi władzom, które z państw powinny zostać włączone na listę niebezpiecznych, z których powrót wiąże się z obowiązkiem odbycia kwarantanny.

JBS bierze pod uwagę szereg czynników, m.in.:

- przybliżony odsetek populacji, który jest obecnie zarażony

- wzrost zachorowalności oraz śmiertelność

- zakażalność

- informacje o tym, ile testów jest przeprowadzanych w danym kraju.

