Francja łagodzi zasady przekraczania granic. Jakie zmiany wprowadzono 12 lutego?

Koniec testów wjazdowych we Francji dla zaszczepionych

Kto jest uznawany we Francji za w pełni zaszczepionego?

Koniec testów wjazdowych we Francji dla zaszczepionych.

Fot. Getty

Od 12 lutego 2022 we Francji obowiązują złagodzone zasady wjazdu podróżnych zagranicznych – bez względu na to, skąd przyjeżdżają. Co dokładnie się zmieniło?

Obowiązujące od soboty zmiany dotyczą osób w pełni zaszczepionych. O decyzji w piątek poinformowała kancelaria prezydenta Emmanuela Macrona.

Koniec testów wjazdowych dla zaszczepionych

Dla podróżnych zagranicznych najważniejsza zmiana dotyczy testów. Od soboty 12 lutego osoby uznawane według francuskich przepisów za w pełni zaszczepione nie muszą już przedstawiać negatywnego wyniku testu na Covid-19 przy przekraczaniu francuskiej granicy. Zasada ta dotyczy wszystkich zaszczepionych – niezależnie od kraju przyjazdu – czyli również osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii.

Kto jest uznawany za zaszczepionego we Francji?

Kto we Francji uznawany jest za osobę w pełni zaszczepioną przeciw Covid-19? Aby być osobą w pełni zaszczepioną według francuskich zasad trzeba przyjąć pełny cykl szczepień preparatem akceptowanym w UE. W przypadku preparatów 2-dawkowych (np. Pfizer, AstraZeneca, Moderna) od ostatniego szczepienia musi minąć co najmniej 7 dni. Z kolei w przypadku preparatu 1-dawkowego (np. Johnson&Johnson) musi minąć 28 dni.

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że cykl podstawowych szczepień jest we Francji ważny przez 270 dni – po tym czasie do bycia uznany za zaszczepionego konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki.