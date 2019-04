Fotoradary w UK: Z jaką dokładnością mierzą prędkość Twojego samochodu?

Fot: Getty

Kierowcy boją się, że kamery są zbyt czułe, jednak większość pracowników brytyjskiej drogówki stwierdziła, że radary uaktywniają się tylko wtedy, gdy samochód przekroczy ograniczenie prędkości o 10 proc. plus 2 mile na godz.

Portal Autoexpress przeprowadził własne dochodzenie dotyczące czułości brytyjskich fotoradarów. W celu zebrania jak największej ilości informacji, przepytano zarówno kierowców, jak i policjantów, którzy dobrze znają specyfikę funkcjonowania fotoradarów.

Jak podkreślają autorzy portalu Autoexpress, ich dziennikarskie dochodzenie zostało sprowokowane przez liczne głosy oburzonych kierowców, którzy twierdzili, że radary są zbyt czułe, ponieważ reagują już na minimalne przekroczenie prędkości o 1 milę na godzinę.

Jak jednak wynika z wytycznych Association of Chief Police Officers, sytuacje zgłaszane przez kierowców najprawdopodobniej wcale nie miały miejsca, ponieważ radary są tak zaprogramowane, by wykrywać przekroczenie prędkości dopiero, gdy prędkość faktyczna samochodu jest wyższa od wskazanej o 10 proc. plus 2 mile na godzinę.

Met Police, która stosuje nieco mniej rygorystyczny próg (10 proc. plus 3 mil na godzinę), stwierdziło, że jest to "odpowiedź na duże natężenie ruchu" w stolicy. Jak podaje Autoexpress, wiele jednostek nie chciało ujawnić stosowanych progów, twierdząc, że wiedza o nich zachęci kierowców do przyspieszenia.

