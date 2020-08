Formularze, maseczki, a nawet… brak gorących napojów w Ryanairze! Polka pokazuje, jak wygląda podróż samolotem w te wakacje [WIDEO]

Fot. YouTube/@Pogaduchy do kawuchy

Jak w praktyce wygląda sprawa formularzy, maseczek na lotniskach i obsługi na pokładzie samolotu w dobie pandemii? Zobacz filmik, który pewna Polka nagrała podczas swojej podróży Ryanairem w te wakacje!

Wakacje 2020 do najłatwiejszych z pewnością nie należą - szczególnie, gdy zdecydujemy się na urlop za granicą (i to razem z całą rodziną). Pewnej Polce widmo kwarantanny, maseczek i formularzy okazały się jednak niestraszne - wzięła więc całą rodzinę i wybrała się na wakacje do Hiszpanii. Jak wyglądała ich podróż Ryanairem?

Lot samolotem w czasie pandemii

Podróż odbyła się pod koniec lipca 2020 samolotem linii Ryanair z lotniska Shannon w Irlandii do Hiszpanii, a Polka w swoim nagraniu bardzo przystępnie pokazuje, jak w praktyce wyglądała w jej przypadku sprawa z formularzami lokalizacyjnymi. Przypomnijmy, że od lipca zasady podróżowania samolotami nie zmieniły się - nadal należy wypełniać formularze lokalizacyjne oraz nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny; wciąż istnieją także ograniczenia dotyczące np. zakupów na pokładzie samolotu. Dynamicznym zmianom ulegają natomiast zasady kwarantanny w poszczególnych krajach i tuż przed każdą podróżą należy sprawdzić aktualny stan zasad w danym państwie. Oczywiście trzeba też pamiętać, że każdy kraj wymaga nieco innych formularzy lokalizacyjnych - inną formę wypełnimy podróżując do Polski, inną do UK, a jeszcze inną do Hiszpanii.

Oprócz kwestii praktycznych związanych z fomularzami, na filmiku możemy też zobaczyć i dowiedzieć się, co z noszeniem maseczek na lotniskach (również w przypadku dzieci) oraz czego nie kupimy obecnie na pokładzie Ryanaira. Ciekawą informacją zawartą w nagraniu jest też to, że po wylądowaniu w Hiszpanii pasażerom na lotnisku mierzona jest temperatura.

Zobaczcie koniecznie filmik Polki o „wakacjach w maseczkach”, opublikowany na YouTube na kanale Pogaduchy do kawuchy! Czy Wy również macie za sobą podróż samolotową w te wakacje? Jeśli tak, to przesyłajcie nam swoje relacje na adres: [email protected].

