Flybe odwołało loty w całej UK w środę rano. Pasażerom nie zaoferowano zastępczych połączeń

Linie lotnicze Flybe odwołały co najmniej kilkanaście lotów w środę rano - uzasadnieniem miało być m.in. rozpoczęcie nowego sezonu. Problem dotknął pasażerów z Belfastu, Birmingham, Southampton, Aberdeen, Edynburga i Newcastle.

Jak podaje BBC, w środę rano linia Flybe odwołała pięć lotów z lotniska w Belfaście, cztery z Birmingham, a także odloty z Southampton, Aberdeen, Edynburga i Newcastle. Większość odwołań dotyczyła połączeń lotniczych wewnątrz Wielkiej Brytanii. Linia lotnicza poinformowała, że "szczerze przeprasza za wszelkie spowodowane niedogodności".

- "Wszyscy klienci, których to dotyczy, otrzymali wiadomość pocztą elektroniczną i zostali poinformowani, że mogą dokonać zmiany rezerwacji, wybierając podróż alternatywnym lotem lub ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy" - napisano w oświadczeniu linii Flybe.

Sue Piercey, która mieszka w Bradford, powiedziała BBC, że jej lot z Leeds do Belfastu został odwołany, ale nie zaproponowano jej lotu zastępczego: - "Otrzymaliśmy lakoniczną wiadomość email o godz. 19:00 wczoraj wieczorem, a następnie jeszcze krótszą wiadomość sms. (...) Nie zaoferowano nam żadnych innych opcji lotu". Linia lotnicza nie zaproponowała pasażerce żadnego z trzech innych lotów, które były zaplanowane tego samego dnia na późniejszą godzinę z Leeds do Belfastu.

Niektórzy klienci wyładowali swoją frustrację w mediach społecznościowych, pisząc, że już więcej nie skorzystają z linii lotniczych. Mimo iż wielu pasażerów przyznało, że otrzymali we wtorek wieczorem wiadomość o odwołaniu lotu, na swoim Twitterze Flybe dopiero dziś tłumaczyło się z utrudnień.

@flybe very much doubt I will be using Flybe again. Flying from Edinburgh this morning:

Birmingham 0700 delayed.

Southampton 0729 cancelled

Cardiff 0840 delayed

Heathrow 0850 delayed

Manchester 1020 cancelled



I’ll be late for my meeting today! Cancellations on way back too!