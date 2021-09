Fluor będzie dodawany do wody pitnej, aby ograniczyć próchnicę u dzieci w Wielkiej Brytanii

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma należeć do lokalnych władz

Zapewniają, że będzie to w pełni bezpiecznie i pomoże w walce z próchnicą

Naczelnie lekarze Wielkiej Brytanii rekomendują dodawanie fluoru do wody pitnej

Fot: Pxhere

Brytyjscy lekarze rekomendują dodawanie fluoru do wody pitnej w całym kraju. Dzięki temu walka z próchnicą zębów u dzieci ma być znacznie skuteczniejsza. Szacuje się, że obecność tego minerału w wodzie zmniejszy ubytki wśród najbiedniejszych dzieci nawet o 28 procent.

Chris Whitty, naczelny lekarz w Anglii i inni medycy pełniący funkcję w Chief Medical Officer w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej wspólnie popierają pomysł dodawania fluoru do wody pitnej na terenie Wielkiej Brytanii. Według szacunków Public Health England taki ruch sprawi, że występowanie próchnicy wśród dzieci zmniejszyłaby się o 17 procent ogólnie, a wśród dzieci z najbiedniejszych rodzin - prawie o jedną trzecią, a konkretnie o 28 procent. Jednocześnie lekarze zapewniają, że zwiększona obecność fluoru w wodzie, która znajduje się w naszych kranach, nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców UK pod żadnym względem. Nie ma żadnych dowodów na to, że zjonizowana forma fluoru powoduje raka, a wszelkie sugestie tego typu są "przesadzone i nieudowodnione".

"Niewątpliwie istnieje problem z próchnicą zębów w Wielkiej Brytanii" - czytamy w raporcie przygotowanym przez naczelnych lekarzy. "Fluoryzacja wody może zmniejszyć ten problem, który występuje powszechnie w naszym kraju. Istnieją mocne dowody naukowe na to, że fluoryzacja wody jest skutecznym działaniem podejmowanym w zakresie zdrowia publicznego w celu zmniejszenia częstości występowania próchnicy (...) w Wielkiej Brytanii. Powinna być ona postrzegana jako strategia uzupełniająca, a nie substytut innych skutecznych metod zwiększania użycia fluoru".

Fluor w odpowiednich ilościach jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju kości i zębów. Z kolei próchnica zębów jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci w wieku od 5 do 9 lat. W roku 2019 23,4% pięciolatków w Anglii i 26,5% dzieci w wieku od czterech do pięciu lat w Szkocji doznało uszkodzenia zębów.

Ustawa o zdrowiu, która zostanie przedłożona parlamentarzystom, da ministrowi zdrowia Sajidowi Javidowi prawo do zlecania fluoryzacji w całym kraju. Jednak nie oczekuje się szybkiego ruchu w kierunku centralizacji tych rekomendacji. Decyzję w sprawie dodania fluoru do wody pitnej zostanie pozostawiona w gestii lokalnych władz, które zadecydują o tym czy dodać ten minerał do lokalnych źródeł wody, czy też tego nie robić.

Jak podaje "Guardian" w Anglii około 5,8 miliona ludzi już pije wodę z fluorem, ponieważ występuje on po części całkiem naturalnie. Brytyjskie Stowarzyszenie Stomatologiczne (BDA) z zadowoleniem przyjęło oświadczenie czterech naczelnych lekarzy w Wielkiej Brytanii.