Flintshire: Skradziono karetkę pogotowia, gdy ratownicy udzielali pomocy pacjentowi wewnątrz domu

Fot. Getty

W sobotę późnym wieczorem doszło do szokującego zdarzenia w Deeside, Flintshire w Walii. Gdy załoga karetki pogotowia weszła do domu, by udzielić pomocy osobie, do której wezwano ratowników, ambulans został ukradziony przez nieznanych sprawców.

Do szokującej i skrajnie nieodpowiedzialnej kradzieży doszło w sobotę około godziny 22 w Deeside, Flintshire w Walii. Karetka pogotowia została wezwana do domu przy Green Lane.

Kradzież karetki pogotowia w Walii

Gdy ratownicy przebywali wewnątrz budynku, udzielając pomocy pacjentowi, stojący przed domem ambulans skradziono. Jak podaje BBC, karetka została później znaleziona w Dee View Crescent - porzucona i uszkodzona. W konsekwencji musiała zostać wycofana z użytku.

Welsh Ambulance Service NHS Trust (WAST) podkreśliło, że „mogłoby to doprowadzić do bardzo poważnej szkody”, gdyby pacjent był w gorszym stanie i wymagałby pilnej hospitalizacji. Cytowany przez BBC zastępca dyrektora pogotowia, Bob Tooby, powiedział: „Kradzież karetki pogotowia ratunkowego jest wyjątkowo nieodpowiedzialnym aktem, który naraża pacjentów i społeczeństwo na ryzyko”.

North Wales Police zaapelowała do osób, które widziały cokolwiek niepokojącego, aby skontaktowały się policją: „Zdarzenie to sprawiło, że pogotowie ratunkowe funkcjonuje z jednym pojazdem ratunkowym mniej i ostatecznie naraziło to życie ludzi na niebezpieczeństwo” - napisano w policyjnym oświadczeniu.