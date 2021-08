Firmy wprowadzają różnego typu zachęty dla młodych osób, by poddały się szczepieniu przeciwko Covid-19. Będą skuteczne?

Fot. Getty

Kolejne firmy w UK wprowadzają specjalne bonusy i promocje dla młodych ludzi w celu zachęcenia ich do poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19. Czy to dobry sposób i czy będzie skuteczny?

Zainteresowanie szczepieniami wśród młodych ludzi w wieku 18-30 lat wciąż nie jest na satysfakcjonującym poziomie, dlatego wiodące firmy na rynku brytyjskim wprowadzają zachęty dla tych, którzy szczepieniu przeciwko Covid-19 się poddadzą. W najbliższych tygodniach dowód szczepienia pozwoli uzyskać atrakcyjne zniżki w takich miejscach jak Asda, lastminute.com, National Express, w sieci taksówek Free Now i Better leisure. Wcześniej specjalne zniżki zapowiedziały już Uber, Bolt i Deliveroo. Z informacji przekazanych przez Department of Health and Social Care (DHSC) wynika, że Asda zaoferuje zaszczepionym osobom w przedziale 18-30 lat vouchery o wartości £10 na produkty własnej marki odzieżowej George i za zakupy powyżej £20. Firma turystyczna lastminute.com zaproponuje z kolei wszystkim zaszczepionym młodym ludziom karty upominkowe o wartości £30 na zakup wakacji za granicą, natomiast firma Better przygotuje dla osób powyżej 16. roku życia kupony o wartości £10 do wykorzystania przy zakupie karty członkowskiej, a także bezpłatne trzydniowe karnety do wykorzystania w dowolnym z 235 obiektów rekreacyjnych Better w Wielkiej Brytanii.

Szczepienie przeciwko Covid-19 – to się opłaca!

Patrząc na ilość i rodzaj zachęt od wiodących firm na rynku brytyjskim można powiedzieć, że zaszczepienie się przeciwko Covid-19 (poza oczywistymi względami zdrowotnymi) zwyczajnie się opłaca. Aplikacja Taxi Free Now przeznaczy aż £1 mln na darmowe przejazdy dla wszystkich młodych ludzi, którzy zaszczepią się od teraz do końca września. Z kolei National Express Buses (Midlands) zaoferuje 1000 osobom pięciodniowe, nielimitowane, tanie bilety na podróże, z których będzie można skorzystać w ciągu 90 dni.

Jeśli chodzi o firmy, które już wcześniej zapowiedziały wprowadzenie zachęt dla osób zaszczepionych, to Deliveroo wyemituje tysiące voucherów o wartości £5, a Bolt zaoferuje 10 000 voucherów o wartości £10 na terenie Birmingham i Leicester.