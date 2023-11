Styl życia Firmy kurierskie oferują „nędzne” usługi? Ranking jest druzgoczący

Najnowszy ranking firm kurierskich przyniósł druzgoczące wnioski. Okazuje się, że usługi w zakresie dostawy paczek w Wielkiej Brytanii są na „nędznym” poziomie. A dodatkowo już od kilku lat nic się w tym względzie nie zmienia.

Firmy kurierskie w UK – jak przedstawia się ranking?

Badanie dotyczące jakości usług kurierskich zleciła organizacja Citizens Advice. Najmniej zadowoleni z usług dostawy paczek byli klienci Yodel, DPD i Evri. W przypadku tej pierwszej firmy, jakiś problem z dostarczeniem paczki zgłosiło aż 40 proc. klientów. W przypadku DPD takich niezadowolonych klientów było 37 proc., a w przypadku Evri – 34 proc.

Co gorsza, w badaniu, które przyznawało firmom kurierskim od jednej do pięciu gwiazdek, żadna z firm nie uzyskała nawet trzech takich gwiazdek. W miarę dobrze radzące sobie na tle konkurencji Royal Mail i Amazon osiągnęły zaledwie 2,75 gwiazdek. Z kolei firmy znajdujące się na samym końcu rankingu – Evri i Yodel, uzyskały jedynie dwie gwiazdki na pięć możliwych.

Przeczytaj też:

Czeka nas obniżka stóp procentowych? Kiedy możemy się jej spodziewać? Breaking News

Usługi kurierskie w UK nie ulegają poprawie

Co dzieje się z usługami kurierskimi w UK, że cieszą się one tak złą sławą? Na razie trudno jest o jednoznaczną ocenę rankingu. Ale fakty pokazują, że tylko w ciągu ostatniego miesiąca problemów z dostawą przesyłki doświadczyło 34 proc. konsumentów. Czyli ponad 13 mln osób! Ludzie skarżą się, że kurierzy porzucają ich paczki w wątpliwych miejscach, gdy nie ma ich w domu lub też że są one dostarczane z opóźnieniem.

– Już trzeci rok z rzędu nasz ranking pokazuje, że kupujący online są zawiedzeni niskiej jakości usługami kurierskimi. Jest to problem, który naszym zdaniem był zbyt długo zaniedbywany. Wciąż otrzymujemy skargi od konsumentów, którzy domagają się swoich zagubionych, spóźnionych lub uszkodzonych przesyłek. Stało się to niesprawiedliwym i czasami kosztownym obciążeniem. A ponieważ już wkrótce, z uwagi na sezonowość, wzrośnie liczba dostaw, to firmy kurierskie muszą podjąć działania chroniące kupujących. Firmy muszą dotrzeć do pierwotnej przyczyny tych utrzymujących się nieprawidłowości – zaznacza dyrektor naczelna Citizens Advice, Dame Clare Moriarty.

Przeczytaj też: