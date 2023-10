Praca i finanse Firma odeszła od czterodniowego tygodnia pracy. Pracownicy byli zbyt zestresowani

Testy w zakresie czterodniowego tygodnia pracy zazwyczaj wypadają bardzo pozytywnie. Dlaczego zatem jedna z firm technologicznych zrezygnowała właśnie z takiego modelu i wróciła do standardowego, pięciodniowego tygodnia pracy?

Czterodniowy tydzień pracy – model, który nie wszędzie się sprawdza

W ostatnim czasie media informują raczej o samych pozytywnych aspektach związanych z testowaniem w firmach czterodniowego tygodnia pracy. Głośnym echem odbiły się m.in. rezultaty największego programu badawczego dotyczącego skróconego tygodnia pracy, o nazwie „4 Day Week”, który przeprowadzono w aż 61 firmach w UK. Po zakończeniu największego na świecie testu 4-dniowego tygodnia pracy, który dyrektor kampanii Joe Ryle nazwał „wielkim przełomowym momentem”, aż 56 z 61 firm zdecydowało się przedłużyć nowy model pracy. Aż 18 spośród tych firm zrobiło to na stałe.

Co jednak ciekawe, firma Krystal, która świadczy usługi internetowe, poinformowała właśnie o przedwczesnym zakończeniu testowania czterodniowego tygodnia pracy. Firma przeszła na taki model w czerwcu i planowała kontynuować eksperyment przez sześć miesięcy. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, firma chciała zwiększyć produktywność o 40 proc. Przy jednoczesnej poprawie samopoczucia pracowników. Tak jednak się nie stało.

Czterodniowy tydzień pracy oznaczał dla pracowników większy stres

Firma Krystal miała testować czterodniowy tydzień pracy do końca listopada. Ale, jak przyznał jej założyciel, Simon Blackler, test zdecydowano się zakończyć przed czasem. Dlaczego? Dlatego że pracownicy napotkali spore trudności w zakresie wykonywania wszystkich swoich obowiązków w skróconym czasie. Pomimo swojego niekwestionowanego zaangażowania w nowy model. Szefostwo firmy zauważyło, że pracownicy bardzo się starali, aby unieść większe obciążenie pracą. Ale mniej czasu na wykonanie planowych zadań okazało się dla nich zwyczajnie zbyt stresujące.

„Choć członkowie zespołu rzeczywiście korzystali z dodatkowego dnia wolnego, to odkryliśmy, że dodatkowy czas na regenerację nie zwiększył wydajności o 20 proc. Wydajności niezbędnej do zastąpienia utraconego dnia pracy. Zespół naprawdę walczył, aby być na bieżąco i reagować tak szybko, jak to możliwe. Ale miało to swoją cenę. Praca stała się teraz znacznie bardziej stresująca niż wcześniej” – w takich słowach nieudane testy nowego modelu wytłumaczył twórca firmy.

